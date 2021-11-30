Девальвация становится глубже: с каким курсом доллара Украина закончит ноябрь

Национальный банк Украины (НБУ) на вторник, 30 ноября, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:
- 1 доллар США – 27,17 грн;
- 1 евро – 30,65 грн;
- 1 злотый – 6,53грн;
- 10 российских рублей – 3,64 грн.
По сравнению с предыдущим банковским днем курс доллара вырос на семь копеек, а евро – на 24. Курс злотого вырос на три копейки, а курс рубля остался таким же.
Что будет с курсом до конца недели?
По словам руководителя отдела аналитики ГК Forex Club Андрея Шевчишина, в течении недели давление на гривню сохранится в диапазоне 27,1-27,2 гривен за доллар, однако целевым уровнем пока остается 27,5 грн/долл.
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