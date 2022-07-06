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Дальше без денег: "Тинькофф" придумал новый способ "ограбить" россиян

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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6 июля, 14:16
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Рассказываем, как Россия продолжает падать в финансовую яму
Один из крупнейших российских банков запретил валютные переводы
Один из крупнейших российских банков запретил валютные переводы / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Российский банк "Тинькофф" решил запретить клиентам совершать исходящие переводы в валюте (SWIFT-переводы). А за входящие переводы банк требует платить комиссию в размере 200 долларов, при этом никто не гарантирует, что деньги вообще поступят на карточку клиента.

Об этом сказано на официальном сайте финучреждения.

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Сообщается, что запрет на переводы в валюте будет введен 6 июля и продлится до 1 октября. При этом в банке намекнули, что во всем виноваты западные партнеры, которые якобы не выполняют часть своих договоренностей.

"Что будет с переводами, которые уже отправлены, но еще не проведены: мы приложим все усилия для того, чтобы все SWIFT-переводы клиентов, ожидающие обработки, были исполнены западными партнерами в разумные сроки", – сказано в сообщении.

Как "Тинькофф" "грабит" россиян

Ранее в банке появилась плата за обслуживание валютных счетов клиентов (в евро, долларах, фунтах и швейцарских франках). Если на счету более 1000 условных единиц, придется платить 1% от суммы вклада ежемесячно.

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При этом "Тинькофф" не первый банк РФ, который ввел таку комиссию. Чуть раньше также поступил "Райффайзенбанк". Скорее всего, банки вводят такую комиссию, потому что им невыгодно держать деньги клиентов в валюте.

"Сегодня" уже писали, как россияне остаются без каких либо денег из-за комиссии при SWIFT-переводах в российском банке "Тинькофф". Также мы рассказывали, что Россия объявила дефолт.

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