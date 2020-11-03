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Цифра дня. Весь золотой резерв Украины можно вместить в одну фуру

3 ноября, 10:34

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Запасы драгметалла в "закромах" НБУ оцениваются в 1,5 млрд долларов

Сейчас в резервах Национального банка Украины находятся 25,2 тонны золота. Условно говоря, этот объем можно вместить в одну фуру. По состоянию на конец сентября все монетарное золото в Украине стоило более 1,5 млрд долларов, в августе этот показатель был на 100 млн долларов выше.

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Мировыми лидерами по количеству государственного золота много лет являются США. У них драгоценного металла более 8 тысяч тонн – это 267 фур, подсчитали журналисты "Сегодня". Немцы тоже держат немало – в сейфах Бундесбанка заперто более 3 тысяч тонн золота, или 100 полных фур.

В тренде
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Россия же хранит 2,3 тыс. тонн драгметалла. Москва активно наращивала свой золотой запас с 2018 года, а с августа 2020 года Банк России приостанавил покупку золота на внутреннем рынке.

Видео: Сегодня
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При этом в 2020 году центральные банки продали золота больше, чем приобрели – чистые продажи в третьем квартале составили 12,1 тонны слитков. Это произошло впервые с 2010 года, поскольку некоторые страны-производители использовали рекордные цены, чтобы смягчить удар от пандемии коронавируса. Еще в 2019 году центробанки били рекорды по скупке золота.

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НБУ золото Украина золотой запас

Источник: Сегодня

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