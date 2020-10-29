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Цифра дня. Украинские банки теряют прибыль

29 октября, 12:24

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Большинство финучреждений продолжают работать "в плюс"

Прибыль украинских банков за десять месяцев 2020 года составила 37,6 млрд гривен. Это на 22% меньше аналогичного периода прошлого года. Тогда банковский сектор заработал более 48 млрд гривен. Из 74 банков 62 банка были прибыльными и получили чистую прибыль 40,8 млрд гривен, что перекрыло убытки 12 банков на общую сумму 3,2 млрд гривен.

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Такие данные обнародовал Национальный банк Украины (НБУ).

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Основные причины снижения прибыли:

В тренде
Карта. Самые высокие и самые низкие зарплаты по областям Украины
  • формирование резервов под ожидаемые убытки в сумме 20,9 млрд гривен;
  • общее падение бизнес-активности;
  • снижение спроса на кредиты и банковские услуги;
  • рост неплатежей по кредитам.

Ранее сообщалось, что украинские банки будут проверять удаленно. Инспекторы НБУ будут находиться в помещении банка в минимальном количестве и минимальный промежуток времени для решения только тех вопросов, которые требуют проверки непосредственно на месте.

Напомним, также украинские банки завершили переход на международный стандарт счетов IBAN. Теперь номера счетов содержат 29 символов.

Украинцы могут ходить в банки с загранпаспортами. Подробнее – в нашем сюжете:

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НБУ банки доходы прибыль

Источник: Сегодня

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