Цифра дня. Украинские банки теряют прибыль

Прибыль украинских банков за десять месяцев 2020 года составила 37,6 млрд гривен. Это на 22% меньше аналогичного периода прошлого года. Тогда банковский сектор заработал более 48 млрд гривен. Из 74 банков 62 банка были прибыльными и получили чистую прибыль 40,8 млрд гривен, что перекрыло убытки 12 банков на общую сумму 3,2 млрд гривен.

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Такие данные обнародовал Национальный банк Украины (НБУ).

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Основные причины снижения прибыли:

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формирование резервов под ожидаемые убытки в сумме 20,9 млрд гривен;

общее падение бизнес-активности;

снижение спроса на кредиты и банковские услуги;

рост неплатежей по кредитам.

Ранее сообщалось, что украинские банки будут проверять удаленно. Инспекторы НБУ будут находиться в помещении банка в минимальном количестве и минимальный промежуток времени для решения только тех вопросов, которые требуют проверки непосредственно на месте.

Напомним, также украинские банки завершили переход на международный стандарт счетов IBAN. Теперь номера счетов содержат 29 символов.

Украинцы могут ходить в банки с загранпаспортами. Подробнее – в нашем сюжете:

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