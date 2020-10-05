Цифра дня. Украинцы "сдают" доллары банкам

В сентябре украинцы продолжили продавать через банки больше иностранной валюты, чем покупать. Продажа валюты превышает ее покупку десятый месяц подряд. Так, украинцы в сентябре продали через банковскую систему 1,45 млрд долларов – на 151,2 млн долл. больше, чем купили (1,3 млрд долларов).

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Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).

По мнению экспертов, такая тенденция связана с тем, что люди "проедают" свои валютные сбережения из-за кризиса.

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В целом с начала 2020 года украинцы продали банкам валюты на 11,65 млрд долларов и купили на 10,4 млрд долларов. Сальдо за январь-сентябрь составило 1,25 млрд долларов.

Напомним, ранее эксперты порекомендовали украинцам закупаться валютой, так как, по их мнению, более дешевого доллара уже не будет.

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Также специалисты объясняли, что подорожает из-за девальвации в ближайшее время:

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