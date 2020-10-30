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Цифра дня. Украинцы "подсели" на интернет-платежи

30 октября, 10:02

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Доля безналичных операций по платежным картам тоже стабильно растет

Пандемия коронавируса меняет финансовые предпочтения украинцев. В стране заметно повысилась доля расчетов в интернете. Теперь она составляет 27% от всех безналичных операций (по сумме). Больше только у переводов с карты на карту – 42,2%.

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В целом доля безналичных операций по платежным картам тоже стабильно растет – приблизительно на 5 процентных пунктов в год. По итогам января-сентября 2020 года она составила 55,2%.

Такие данные предоставил замглавы Национального банка Украины (НБУ) Алексей Шабан.

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По его словам, пандемия также изменила привычки украинцев касательно видов банковских карточек. Теперь почти 40% из них – бесконтактные. Такой тип оплаты поддерживают 85% POS-терминалов в стране.

К слову, при расчетах в интернете важно помнить – вашей доверчивостью могут воспользоваться мошенники. Из сюжета вы узнаете ТОП-4 способа отличить оригинальный интернет-магазин от фейкового:

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Напомним, также в Украине изменились правила для электронных денег. В числе прочего, введена обязательная идентификация пользователей, а переводы с использованием должны сопровождаться информацией о плательщике и получателе. Впрочем, для банков предусмотрели полгода переходного периода.

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НБУ безнал интернет-магазины денежные переводы безналичные расчеты Алексей Шабан

Источник: Сегодня

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