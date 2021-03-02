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Цифра дня. Украинцы начали скупать доллары у банков

2 марта, 16:45

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

По итогам прошлого года население, наоборот, сдавало валюту

За февраль 2021 года физические лица в Украине купили в банках на 9,4 млн долларов больше валюты, чем продали. Так, украинцы продали коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1 605,9 млн долларов, а купили – на 1 615,4 млн долларов.

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Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

Эксперты обычно объясняют рост спроса на валюту с желанием граждан сохранить сбережения, а увеличение продажи – с "проеданием" валютных заначек.

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К слову, НБУ с 2021 года начал учитывать в статистике операции населения с безналичной валютой.

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Напомним, в течение всего 2020 года украинцы продали банкам наличной валюты на 15,95 млрд долларов, а купили – на 14,85 млрд долларов. Таким образом, чистая продажа валюты населением превысила миллиард долларов и составила 1,1 млрд.

Кроме того, в 2021 году украинцам разрешили обменивать наличные доллары через банкоматы и терминалы.

При этом нужно учитывать, что на такие операции автоматически распространяется введенный в Украине в 2020 году финмониторинг. Происхождение средств не будут проверять, если сумма менее 5000 гривен (30 тыс. грн в случае оплаты кредита).

А о том, как изменятся пенсии украинцев в марте 2021-го, смотрите в новом шоу нашего блогера-пенсионера, который стал ютубером. "Дед Панч, молодежь и пенсии", 3-й выпуск.

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НБУ украинцы банки валюта сбережения

Источник: Сегодня

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