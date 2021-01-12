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Цифра дня. Цену на газ в Украине могут снизить на 44%

12 января, 12:01

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Чтобы так сильно урезать тариф, понадобится создать новую формулу

Цена на газ для украинцев может снизиться на 44% при переходе на новую формулу расчета тарифов. Такой переход предусматривает один из двух вариантов изменения цены на газ для населения, а именно переход с 1 февраля на формулу "хаб минус".

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Такие расчеты обнародовал и.о. министра энергетики Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

"Речь идет об уровне цены 5,36 тыс. грн, то есть на 44% меньше, чем средневзвешенная цена в январе. Если ничего не делать, то нужно ожидать, что цена в феврале увеличится еще примерно на 15%", - написал Витренко.

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Он уточнил, что пока что это предложение находится на стадии обсуждения. Например, по его словам, в реализации такого сценария могут быть "подводные камни", в частности, юридические ограничения или риски манипуляции.

"Нам нужно спокойно объяснить МВФ, что речь идет как раз об адекватных рыночных мерах, а не об откате назад", – считает Витренко.

Как известно, с августа 2020 года тарифы на газ для населения в Украине зависят от стоимости топлива на европейских рынках. Поэтому цена на газ для украинцев меняется каждый месяц, если не заключен договор с фиксированной ценой на год.

На фоне протестов против повышения тарифов на газ для населения власть готовит план по их снижению. При этом спотовые цены на газ в Европе уже подскочили до максимума за два года.

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Источник: Сегодня

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