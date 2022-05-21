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Черный рынок лихорадит: что происходит с долларом

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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21 мая, 16:17
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Рассказываем, какой курс предлагают спекулянты на черном рынке в субботу, 21 мая
Каков курс доллара на черном рынке
Каков курс доллара на черном рынке / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Ситуация с долларом в Украине на черном рынке меняется постоянно. Курс ставит новые рекорды и постоянно растет.

"Сегодня" рассказывают, сколько стоит доллар 21 мая, а также вместе с аналитиком RoboForex Андреем Гойловым объясняют, что является причиной ослабления гривни.

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Какой курс на черном рынке

Согласно данным на специализированном сайте "Курс Украины", средний курс продаж составляет 38,24 грн/долл., а курс покупки – 37,25 грн/долл.

К примеру, 19 мая, средний курс продажи на черном рынке составлял 36,5 грн/долл., а курс покупки – 35,9 грн/долл.

Теперь среди некоторых предложений курс продаж превышает 39 грн/долл., а стартует от 37,2 грн/долл.

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В общем, ситуация выглядит так:

Что стало причиной ослабления

Андрей Гойлов отмечает, что международная помощь, которую получает Украина, позволит укрепить платежеспособность нашего государства и повысить доверие инвесторов.

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В частности, речь идет о такой финансовой помощи:

  • 20 мая Украина получила 600 млн. евро макрофинансовой помощи от ЕС;
  • ожидается кредит в сумме 9 млрд евро по новой программе ЕС;
  • Сенат США поддержал ленд-лиз Украины на 40 млрд долларов.

Если подытожить, то вместе с обещанной помощью от стран "Большой семерки" мы можем получить около 80 млрд. долларов.

Гойлов добавил, что курс еврооблигаций Украины со сроком погашения в 2022 году поднялся до 70% номинала, а это рекорд с начала марта этого года.

Кроме того, по словам эксперта, экономическая активность населения и бизнеса постепенно растет. Это, в свою очередь, вызывает рост спроса на импортные товары, что создало локальный дефицит иностранных валют.

"Купить их напрямую на межбанке практически невозможно, поскольку большую часть потребностей населения удовлетворяет малый и средний бизнес. Все перечисленное стало причиной ослабления курса гривны", – пояснил аналитик.

Он добавил, что косвенно к ослаблению причастно и эмиссионное финансирование Нацбанком расходов госбюджета. Кроме того, НБУ проделывает разные варианты, чтобы вернуться к "плавающему" официальному курсу.

НБУ разрешил банкам продавать валюту по свободному курсу

Ранее "Сегодня" рассказывали, что с 21 мая 2022 года НБУ разрешил банкам не ограничивать свои курсы по продаже наличной валюты. При этом официальный курс гривны по отношению к доллару остается зафиксированным на уровне 29,25 грн/долл.

Это сделали для того, чтобы выровнять условия для банков по сравнению с обменниками будет способствовать повышению эффективности наличного рынка и уменьшению колебаний обменного курса на нем.

Еще одно важное изменение – теперь банки могут сами устанавливать курс, по которому списывают со счетов клиентов средства в гривне, если клиенты рассчитываются гривневыми картами за границей или снимают с карточек наличную валюту.

Как объясняют в НБУ, такие изменения позволят сблизить курс конвертации валюты для украинцев, которые сейчас за границей, и курс покупки наличной валюты для остающихся в стране.

Также эти решения позволят снизить "карточный туризм".

Мы также рассказывали с экспертами, каким может быть курс доллара после такого решения, и что будет с ценами. Читайте также, сколько денег теперь можно снять с карты за рубежом.

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