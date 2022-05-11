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Чехия ужесточит правила въезда для украинцев – почему и что изменится

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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11 мая, 14:19
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Чехия ужесточает проверку документов, чтобы знать, кто точно нуждается в финансовой помощи
Чехия усиливает паспортный контроль для украинских беженцев
Чехия усиливает паспортный контроль для украинских беженцев / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Чехии с понедельника, 16 мая, ужесточат паспортную проверку для беженцев из Украины, а финансовую помощь станут выплачивать только тем, кто пересек границу Украины после 24 февраля.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Чехии.

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Решение обусловлено тем, что в стране большой наплыв венгерских ромов, у многих из которых украинские паспорта. Они едут в Чехию из Венгрии и Закарпатья, чтобы получить деньги.

"МВД таким образом реагирует на ситуацию, когда к нам приезжают люди, которые на самом деле не бегут от войны в Украине... Не должно быть искусственной проблемы, и к нам нельзя посылать этих людей", – сказано на сайте МВД.

Как пишет издание Euractiv, с 16 мая у тех, кто претендует на денежную помощь, будут проверять штамп в паспорте, подтверждающий пересечение украинской границы.

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Отметим, что украинские беженцы в Чехии получают по 200 евро помощи. Кроме этого, правительство страны финансово поддерживает местные семьи, которые приняли у себя бежавших от войны украинцев.

Новые правила для украинских беженцев

В Молдове с 4 мая разрешили украинцам, которые приехали в страну с паспортом с истекшим сроком действия, покидать страну с тем же документом.

Отмечается, что условия упрощенного пересечения можно применить только один раз.

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Ранее мы рассказывали, что Польша изменила правила въезда для украинцев с животными, и писали, во сколько обойдется жизнь в Канаде.

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