Цена на доллар ползет вверх, а евро развернул курс

На понедельник, 5 октября, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

02.10 05.10 Изменение 1 доллар США 28,33 грн 28,34 грн + 0,01 1 евро 33,33 грн 33,23 грн - 0,10

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По сравнению со значениями 2 октября курс доллара повысился еще на копейку после того, как вырос на две копейки в предыдущий банковский день. За неделю – с 28 сентября по 5 октября – гривня ослабла по отношению к доллару на семь копеек. В целом курс доллара находится на максимумах с конца 2018 года.

Курс евро при этом сменил рост на падение, опустившись на 10 после роста на 17 в предыдущий банковский день.

В тренде Водители в Украине с 1 октября обязаны включать фары днем

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Напомним, ранее эксперты порекомендовали украинцам закупаться валютой, так как, по их мнению, более дешевого доллара уже не будет. Также специалисты объясняли, что подорожает из-за девальвации в ближайшее время:

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%.

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