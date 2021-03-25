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Цена доллара подскочила, евро пополз вверх: официальный курс

25 марта, 08:51

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк рассчитал стоимость украинской валюты к доллару и евро

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал на сегодня, 24 марта, такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

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1 доллар США – 27,87 грн;
1 евро – 32,94 грн;
10 российских рублей – 3,66 грн.

По сравнению со вчерашними значениями доллар подскочил сразу на 14 копеек после роста на четыре копейки в предыдущий банковский день. Это максимум с 3 марта. За неделю – с 18 по 25 марта – гривня ослабла по отношению к американской валюте уже на 17 копеек.

Евро повысился на копейку после падения на восемь копеек днем ранее. Евровалюта все еще держится ниже психологической отметки в 33 гривни. Эксперты порекомендовали украинцам покупать доллары и евро, пока они не подорожали еще сильнее.

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Стоимость 10 российских рублей 25 марта выросла на копейку.

Официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

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В тренде
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В среду, 24 марта, доллар на межбанке подорожал еще на 12 копеек в покупке и продаже (как и накануне). Американская валюта к завершению торгов стоила 27,91/27,93 грн (покупка/продажа). Евровалюта выросла в цене на две копейки в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 32,01/33,04 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

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В госбюджете-2021 расчеты сделаны, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс – не прогноз, его следует воспринимать исключительно как технический показатель.

МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне на период до 2025 года:

  • 2021 год – 28,12 грн;
  • 2022 год – 27,96 грн;
  • 2023-2025 годы – 28,10 грн.

Аналитики Bank of America считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл. А вот аналитики S&P Global Ratings не так оптимистичны, их прогноз – 29,5 грн на конец 2021 года (среднегодовой курс не предоставлен).

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  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
  • Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

А о том, где могут подсунуть фальшивые деньги и как обнаружить подделку, смотрите в сюжете "Сегодня":

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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Источник: Сегодня

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