Цена акций на мировых биржах превысила весь ВВП планеты

Общая цена акций на фондовых биржах мира достигла по состоянию на конец марта рекордной суммы за всю историю финансов – примерно 106 трлн долларов. Она увеличилась за последний год ориентировочно на 60 п. п. В итоге совокупная цена акций уже превышает объем валового внутреннего продукта (ВВП) планеты (83,8 трлн долларов в 2020 году).

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К такому выводу пришли аналитики японской деловой газеты Nikkei. По их мнению, такие цифры создают ощущение опасной перегретости рынка.

Из совокупной цены акций 106 трлн долларов 45 трлн приходятся на биржи США. Акции там за год до конца марта подорожали примерно на 70 п. п. во многом под влиянием смягчения финансовой политики в Соединенных Штатах и больших бюджетных вливаний, призванных оживить экономику в условиях пандемии, отмечает газета.

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Кстати, американский индекс S&P 500 впервые в истории преодолел отметку в 4000 пунктов. По итогам торгов S&P 500 поднялся на 46,98 пункта – до 4019,87 пункта, сообщила Wall Street Journal.

В тренде Доллар вырос в цене после недельного укрепления гривни

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По мнению японских экспертов, глобальный рост цен на акции связан с перетоком на фондовые рынки средств инвесторов, которые ждут увеличения прибылей на фоне преодоления пандемии и восстановления мировой экономики.

Напомним, ранее в Украине разрешили продавать акции Facebook и Tesla.

Кроме того, профильная Нацкомиссия выдала разрешение на обращение акций Apple.

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