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Бьют все рекорды! Сколько теперь стоят популярные продукты

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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9 февраля, 11:47
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Сравниваем цены на овощи и мясо за два последних года
Цены на продукты бьют рекорды
Цены на продукты бьют рекорды / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Цены на продукты в 2022 году, по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году, изрядно выросли. Только стоимость одного килограмма курятины (например, бедра) повысилась примерно на 73,3%.

Об этом свидетельствуют данные Минфина.

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Да, в феврале 2021 года килограмм куриного бедра торговался за 74,45 грн, голени — 60,78 грн, филе — 94,66 грн. В 2022 году: 101,45 грн, 66,82 грн, 122,27 грн соответственно. Свинина стоила и стоит:

  • грудинка: 101,69 грн в 2021 и 104,93 грн в 2022;
  • лопатка: 103,36 грн. и 109,88 грн. соответственно;
  • ошейок: 132,20 грн и 148,86 грн;
  • шашлык: 136,84 грн. и 151,98 грн.

Что касается домашнего сала, то стоит сказать: февраль 2021 года увенчался резким подъемом цен. В прошлом году оно стоило 125,58 грн, в этом году — 159,60 грн.

Динамика цен на овощи

Для наглядности разберем цены на овощи, которые очень часто попадаются в корзину покупателей:

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  • лук: 19,26 грн в 2021 году и 23,87 грн в 2022 году;
  • капуста молодая (динамика свидетельствует, что этот овощ стремительно растет ежегодно в цене именно в феврале): 57,78 грн в 2021 и 49,70 грн в 2022 году;
  • картофель: 12,04 грн и 11,90 грн соответственно;
  • морковь: 7,03 грн. и 16,23 грн.

Цены на хлеб бьют рекорды

Стоимость хлеба достигла рекордного уровня за последние пять лет. Супермаркеты сейчас продают 600 гр хлеба почти за 26 грн, хотя месяцем раньше цена колебалась на уровне 25,20 грн.

Дороже стало покупать и нарезной хлеб. Сейчас на такую покупку придется потратить 25,50 грн, а в январе цена была 23,40 грн.

Напомним, что в Украине существенно выросли цены на гречку. Только за последние полгода популярная крупа подорожала на 15% и цена за один килограмм приближается к 50 гривен.

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Раньше мы также рассказывали, почему банан в продуктовой корзине украинца стал приоритетнее картофеля.

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