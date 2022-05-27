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Бюджет больше не выдержит: что будет с налогами в Украине в ближайшее время

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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27 мая, 10:01
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Рассказываем, как правительство планирует заполнять дыру в государственном бюджете
В Украине могут вернуть некоторые налоги
В Украине могут вернуть некоторые налоги / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

В Украине не планируют пока увеличивать размер налогов, но рассматривают возможность возврата ставок НДС на импорт и ввозные пошлины.

Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко в эфире телемарафона.

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По словам политика, сейчас власти направляют усилия на восстановление нормальной работы налоговой и таможенной системы, чтобы сбалансировать бюджет.

"Мы не предусматриваем увеличение налогов, не предусматриваем жесткие условия их уплаты. Речь пока идет только о возврате ставок НДС на импорт и ввозных пошлин, поскольку это поможет поддержать украинский бизнес", – сказал Марченко.

Также министр подчеркнул, что Украина не сможет вечно занимать деньги у партнеров, поэтому вернуть налоги придется обязательно, в том числе, для содержания армии.

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Налоговая готовит проверки

Несмотря на войну, некоторых предпринимателей все же могут проверять правоохранители.

Согласно закону, Государственная Налоговая служба обеспечивает контроль за деятельностью субъектов хозяйствования в сферах:

  • торговли;
  • ресторанного хозяйства;
  • услуг.

Контролировать этих бизнесменов будут путем проверок. В первую очередь придут к тем, на кого есть жалобы потребителей.

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Например, об отказе предпринимателями в проведении расчетов за приобретенные товары платежной картой, а также неприменение РРО, продаже подакцизной продукции и алкоголя в случае запрета на его реализацию в регионе.

"Сегодня" ранее писали, с кем Украина разорвала договор о двойном налогообложении и рассказывали, сколько сервис продажи эротических фото OnlyFans уплатил налогов в бюджет.

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