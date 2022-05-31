Деньги
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔥 Герои Сегодня ❗ Угроза котла на Донбассе 💥 Ракетные обстрелы ⚠ Бензиновый кризис
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Бумаги теперь не нужны: в Украине упростили условия некоторых выплат

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
31 мая, 10:18
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Некоторую денежную помощь в Украине теперь можно получить на основании выписки из электронного реестра
Что изменилось для выплат больничных
Что изменилось для выплат больничных / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С мая в Украине получить финансовую помощь по е-больничному можно не только на основании оригинала е-больничного, но и выписки из специального электронного реестра.

О таких изменениях сообщает Правительственный портал.

Реклама

Выплаты назначаются на основе документа в формате PDF

Итак, теперь для получения пособия от работодателя по больничному можно подать выписку из Электронного реестра листков нетрудоспособности. Его нужно сформировать в личном кабинете на портале Пенсионного фонда.

Чтобы получить выписку, нужно сделать следующие шаги:

  • авторизироваться на вебпортале ПФУ с помощью КЭП (квалифицированная электронная подпись) или BankID;
  • перейти в пункт о запросах на получение документов раздела "Коммуникации с ПФУ";
  • для формирования выписки необходимо выбрать тип запроса "Извлечение из ЕРЛН".

Загрузить документ можно в формате PDF, а затем передать его работодателю для обработки и начисления помощи. После того как заявление-расчет будет сформировано, Фонд социального страхования Украины профинансирует выплаты.

Реклама

Сформировать подъемник может не только работник, но и работодатель.

Почему некоторые ВПЛ перестали получать помощь

Ранее "Сегодня" рассказывали, что в Украине не отменяют выплату пособия внутренне перемещенным лицам, однако деньги не будут получать люди, в регионах проживания которых уже не ведутся боевые действия и их жилье не разрушено.

Министр социальной политики Марина Лазебная пояснила, что во время внедрения этого вида помощи в стране было 14 регионов, где продолжались активные боевые действия, а теперь их только восемь.

Реклама

Мы также писали, когда украинцы получат финансирование по "єПідтримці", и каким в стране будет главное новшество июня.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Квартирный вопрос
Больше новостей
Время зарабатывать
Техно
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Война в Украине
Больше новостей
Главное о деньгах
Бизнес News
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
31,32 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$26,9 млрд
Прогноз
Грядущая продовольственная катастрофа
Новая обложка The Economist
Денежный вопрос
Что будет с коммуналкой с 1 июня?
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
39,99
-
50,00
55,00
39,91
-
48,90
56,00
34,00
-
-
54,99
41,74
-
-
-
42,99
-
51,00
57,00
41,00
-
-
56,99
39,97
-
50,99
56,99
40,99
-
50,00
55,00
39,95
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Просвещайся
Язык денег
Военные ОВГЗ — это разновидность облигаций. Мало чем отличаются от обычных ценных бумаг. Приобретая их, вы поддерживаете ВСУ и нашу экономику в военное время, а приятным бонусом получаете до 11,5% годовых.
TOP-5 в Украине
Самые востребованные сферы
Транспорт и логистика

Транспорт и логистика

IТ и интернет

IТ и интернет

Строительство

Строительство

Рабочий персонал

Рабочий персонал

Продажи

Продажи

На какие профессии спрос
Анализ
Материальные потери экономики
1
Недвижимость Недвижимость
$32,6 млн
2
Инфраструктура Инфраструктура
$31,6 млн
3
Объекты добычи и переработки Объекты добычи и переработки
$11,9 млн
4
Социальные объекты Социальные объекты
$8,5 млн
5
Объекты энергетики Объекты энергетики
$3,7 млн
6
Ценное движимое имущество Ценное движимое имущество
$2,77 млн
7
С/х объекты и лесное хозяйство С/х объекты и лесное хозяйство
$1 млн
Кто заплатит украинцам?
Цена вопроса
Сколько стоит квартира в Польше?
Ответ
Must Know
Штрафы для пешеходов и велосипедистов

Переход дороги в неположенном месте – 255 грн

Переход дороги в неположенном месте – 255 грн

Переход на красный свет светофора – 255 грн

Переход на красный свет светофора – 255 грн

Нарушение ПДД при езде на велосипеде – 425 грн

Нарушение ПДД при езде на велосипеде – 425 грн

Езда на велосипеде в нетрезвом виде – 680 грн

Езда на велосипеде в нетрезвом виде – 680 грн

Создание аварийной ситуации – 850 грн

Создание аварийной ситуации – 850 грн

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Валюта
Что будет с долларом?
Узнать!
Цены
Что подорожало больше всего за год
1
Овощи Овощи
67,2%
2
Макаронные изделия Макаронные изделия
24,3%
3
Масло Масло
23,9%
4
Фрукты Фрукты
23,5%
5
Рыба Рыба
22,1%
6
Хлеб Хлеб
20,8%
7
Молоко Молоко
19,1%
8
Сыр и творог Сыр и творог
18,8%
9
Мясо Мясо
15,3%
10
Подсолнечное масло Подсолнечное масло
14,7%
Какие продукты станут редкостью?
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

31515.12

Dogecoin (DOGE)

0.09

Ethereum (ETH)

1967.81

Litecoin (LTC)

68.74

Ripple (XRP)

0.42

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять