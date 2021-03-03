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Будут ли проблемы с соцвыплатами из-за проволочек с МВФ – глава Минфина дал ответ

3 марта, 19:20

Александра Романюк , Игорь Тимофеев

Бюджет на 2021 год сбалансирован, и власти его выполняют, говорит Сергей Марченко

Несмотря на опасения некоторых экономистов, что из-за паузы в отношениях с Международным валютным фондом в Украине могут начаться проблемы с социальными выплатами во второй половине года, сворачивания соцвыплат не произойдет.

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Об этом министр финансов Сергей Марченко рассказал в эксклюзивном интервью сайту "Сегодня".

"Программа с МВФ нам нужна, чтобы обеспечить источники покрытия внешних заимствований. При этом мы не рассматриваем варианты, при которых придется останавливать любые социальные выплаты. Даже теоретически это исключено", – заявил глава Минфина.

По его словам, государственный бюджет на 2021 год сбалансирован, и власти его выполняют.

"По итогам января даже перевыполнили по доходам на 3,5 млрд грн. Февраль тоже выполнен по доходам на 103,2%. Думаю, до конца года тренд сохранится", – резюмировал министр.

Напомним, ранее мы писали, что ситуация с МВФ изменилась после Нового года, а Марченко объяснил, что пошло не так.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Этот год точно не будет легче" – интервью с министром финансов Сергеем Марченко".

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Минфин пособие соцвыплаты МВФ Сергей Марченко

Источник: Сегодня

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