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Болгария изменила условия для беженцев – что это значит для украинцев

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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24 апреля, 16:06
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Вынужденные переселенцы из Украины в Болгарии ждут некоторые изменения в правилах проживания
Для беженцев ужесточили правила в Болгарии
Для беженцев ужесточили правила в Болгарии / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинцы, которые спасаются от войны в странах Евросоюза, получают за границей определенные льготы и права. Не так давно Польша разрешила нашим соотечественникам не обменивать водительские удостоверения в стране до конца 2022 года. А теперь новые правила для украинцев появились в Болгарии.

Об этом сказано в решении Совета министров Болгарии.

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Так, с июня 2022 года украинские беженцы, у которых нет денег, чтобы оплатить номер в гостинице, которые не смогли найти работу, будут жить в государственных, муниципальных заведениях, скорее всего, в общежитиях и на базах. Многим нашим сограждам придется искать жилье самостоятельно.

Болгарские власти проверяют муниципальные и государственные базы, брошенные здания для размещения там беженцев из Украины. На сегодняшний день уже найдено и обеспечено для размещения беженцев 15 тыс. мест.

Отметим, что до июня украинские беженцы в Болгарии могут бесплатно жить в местных трех и четырех звездночных отелях с трехразовым питанием. По предварительным оценкам, в Болгарии находятся около 84 тысяч граждан Украины.

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Выплаты переселенцам сократят

Ранее стало известно, что украинские власти откажут в выплате финансовой помощи из-за войны некоторым украинцам. Речь идет о тех вынужденных переселенцах, которые уже вернулись в Украину после выезду за границу.

"Очень много людей, которые два месяца находились в наших безопасных регионах, возвращаются домой, возвращаются к работе, за что мы их благодарим. Так вот таким людям выплаты будут прекращаться с мая", – рассказала глава Минсоцполитики Марина Лазебная.

Также мы писали, в каких еще странах изменились правила для беженцев, и какие цены на жилье установили поляки в районах, расположенных вблизи границ с Украиной.

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