Банки вынуждают украинцев платить за ненужную страховку: НБУ объяснил правила

Украинские банки иногда нарушают права клиентов и навязывают им дополнительные услуги, например, страховку. Об этом сообщил Национальный банк Украины (НБУ), проанализировав жалобы граждан. В НБУ объяснили, в каких случаях страхование от банка действительно является обязательным, а в каких за него можно не платить.

Потребительские кредиты и обмен валют не требуют страховки

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Клиенты имеют право в таких случаях отказаться от страховки, объясняют в НБУ. Банку запрещено требовать от клиента приобретения товаров или услуг, как обязательного условия предоставления банковских услуг – это норма статьи 55 закона "О банках и банковской деятельности".

"Например, работник финансового учреждения уверяет, что при получении потребительского кредита нужно обязательно оформить страхование жизни, а при оформлении денежного перевода – купить страховку от несчастного случая. Сами банки в ответ на запросы Национального банка утверждают, что финансовое учреждение имеет право предлагать клиентам сопутствующие продукты, но страхование в таких случаях не является обязательным", - говорят в НБУ.

Если работники банка нарушают права, нужно жаловаться. Сначала письменно в самом банке, а затем в Национальный банк.

Ипотека = обязательное страхование

В отдельных случаях страхование действительно является обязательным. Если вы берете кредит на жилье, вам нужно будет застраховать квартиру или дом, которые являются предметом ипотеки – это требование статьи 7 закона "О страховании" и статьи 8 закона "Об ипотеке".

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Но банк обязан в этом случает дать клиенту возможность выбрать страховщика из перечня компаний, с которыми сотрудничает.Если банк утверждает, что есть возможность оформить страховку только в одной конкретной компании, – это нарушение норм статьи 20 закона "О потребительском кредитовании".

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Нюансы автокредитов

Каждый водитель обязан иметь полис страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств – "автогражданку". Законодательство не требует от банка оформлять такой полис при выдаче кредита, но банки обычно включают его оформления в пакет услуг. В таком случает банк опять же должен предоставить клиенту выбор из нескольких страховщиков.

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Однако банк может предложить клиенту застраховать авто как предмет залога. Такая страховка называется КАСКО. Она не является обязательной, но может быть полезной как для клиента, так и для банка. Она уменьшает риски в случае повреждения авто, которое находится в залоге, отмечают в НБУ.

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Ранее в НБУ также объясняли, как защититься от недобросовестных коллекторов, которые терроризируют не только самих должников, но и их знакомых.

Напомним, украинцам советуют быть крайне осторожными с так называемыми "быстрыми займами" – реальные ставки по таким кредитам могут достигать 1700% годовых. Об опасности "кредитов под 0%" также рассказывала начальница управления защиты прав потребителей НБУ Ольга Лобайчук в эфире телеканала "Украина 24":

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