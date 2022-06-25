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Банки обдирают клиентов? Что происходит в Monobank с двойной конвертацией

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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25 июня, 11:30
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Клиент Monobank рассказал о слишком дорогой конвертации при покупке на заграничных сайтах
Как в Monobank происходит конвертация
Как в Monobank происходит конвертация / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Недавно украинец хотел купить товары на японском сайте и оплатить карточкой Monobank. Но в процессе он заметил, что украинский банк за покупку хочет снять больше денег.

Соответствующий отзыв клиент оставил в профиле банковского учреждения на сайте "Минфин".

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Мужчина рассказал, что при прямой оплате картой Visa/Mastercard на японском сайте можно выбрать валюту оплаты (10-20 валют, включая гривну). Клиент выбрал оплату в гривнях и за операцию с карточки должно было списаться 26 тыс.грн, но Monobank хотел списать 29 тыс.грн.

"Написал продавцу, спросил за двойную конвертацию – ответили, что лучше использовать PayPal, где можно отключить двойную конвертацию. Так и сделал", – рассказывает мужчина.

Клиент, к тому же, обратился в техподержку платёжной системы PayPal по поводу конвертации, где ему ответили, что если валюта карты в гривне, то при оплате японскими иенами происходит только одна конвертация — из грн в иены.

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После этого мужчина решил еще раз попробовать совершить покупку. К его удивлению, теперь сумма списания выросла до 29,5 тыс. грн. После этого клиент решил обратиться в техподержку Monobank.

Что ответили в банке

Представители финансового учреждения подчеркнули, что торговая точка выставляет счет в гривнях для удобства клиентов. Непосредственно списать сумму в гривнях с гривневой карты нет возможности, потому что торговая точка – заграницей.

"Поэтому оплата происходит путем конвертации гривня (отображается на сайте) – доллар (валюта платежной системы) – гривня (валюта карты)", – отмечают в банке.

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При этом в Monobanke подчеркивают, что запрос на оплату к ним приходит в долларах.

"Мы берем расходы на себя в случае, если сумма списания до 10 долларов, то есть у вас списывается именно та сумма, указанная на сайте", – добавили в финансовом учреждении.

Monobank отключил одну из услуг

Недавно в Monobank ограничили вывод денег с криптовалютных бирж, поэтому украинцы не могут зачислить на свои карты деньги из Binance.

"Переводы, связанные с электронными валютами (не только Binance), запрещены правилами банка, поэтому такой платеж не может быть засчитан", – заявили в службе поддержки.

Пока запрет не касается других бирж, но проводить подобные платежи "не рекомендуется". В то же время в Binance напомнили об ограничении Национальным банком операций по покупке криптовалюты на сумму до 100 тыс. грн/чел., чтобы уменьшить отток капитала, поэтому некоторые банки не имеют технической возможности проконтролировать лимиты на криптооперации.

Ранее мы рассказывали, что происходит с депозитами в Monobanke, и писали, как украинцам за границей выгодно пользоваться валютой.

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