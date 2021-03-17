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Баланс остался шатким: ждать ли роста курса доллара в Украине

17 марта, 11:23

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Финансовый аналитик рассказал о ситуации на валютном рынке

Доллар 17 марта после небольшого роста в официальных курсах Нацбанка торгуется на межбанке вблизи 27,72 гривни. Баланс валютного рынка остается шатким. Если нерезиденты вернутся к покупке украинских ОВГЗ, курс останется в диапазоне 27,65-27,85 гривни. А если иностранцы начнут выходить из украинских бумаг, доллар вырастет до 27,95 гривни.

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Об этом сайту "Сегодня" рассказали руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

"Валютный рынок отслеживает действия нерезидентов, на которых рассчитывал Минфин, предлагая 6-летние ОВГЗ. Но спроса на длинные бумаги не было, доходность была предложена ниже, чем ожидалось. Пауза у нерезидентов развернула рынок", – объяснил аналитик.

От также уточнил, что аграрии продолжают заводить валюту под посевную. Нефтетрейдеры, наоборот, активизировались с новыми контрактами из-за рисков изменения структуры рынка горючего.

Кроме того, эпидемиологическая ситуация в стране ухудшается, и участники валютного рынка находятся в ожидании возможного локдауна.

Напомним, также сайт "Сегодня" выяснял, почему у банков грабительские проценты по кредитам и когда они снизятся. А иногда украинцам могут "навязать" кредит вовсе без их ведома. Как так происходит и что делать? Смотрите в сюжете:

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Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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доллар межбанк ОВГЗ курс доллара валютный рынок прогноз курса доллара

Источник: Сегодня

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