Анонимные электронные кошельки отменяются: владельцев возьмут под жесткий контроль

Электронные деньги теперь подлежат учету, как все другие виды активов и доходов

Национальный банк Украины (НБУ) внес изменения в "Положение об электронных деньгах в Украине". Они серьезно меняют правила обращения электронных денег. Одно из главных новшеств – введение обязательной идентификации и верификации пользователей. То есть теперь больше не будет ни анонимных электронных кошельков, ни анонимных денежных переводов.

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Закон о финансовом мониторинге, вступивший в силу в апреле этого года, отнес электронные деньги к активам – таким же, как обычные банковские счета, недвижимость и т. д. И теперь электронные деньги подлежат контролю и учету, как все другие виды активов и доходов человека, пишет сайт "Сегодня".

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"То есть открывая электронный кошелек, пользователь будет проходить идентификацию и верификацию. Кроме того, переводы с использованием электронных денег будут сопровождаться информацией о плательщике и получателе, как этого требует закон о финмониторинге", – объясняет руководитель киевского офиса адвокатского объединения Matviyiv&Partners Юлия Лукошкина.

Как рассказала юрисконсульт компании UAPAY Оксана Пранципал, верификация – это не просто указать настоящее имя или предъявить паспорт. Верификация – это доступ ко всем данным человека.

Подробнее об изменениях читайте на сайте "Сегодня" в материале "Введены новые правила для электронных денег: первыми прочувствуют ІТ и фриланс".

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Напомним, после вступления в силу закона о финмониторинге – с 28 апреля – верификации подлежат не только пользователи электронных денег, но также клиенты адвокатов, нотариусов, аудиторов тоже подлежат верификации. А банки должны были верифицировать своих клиентов еще раньше.

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