Американские рынки упали из-за коронавируса у Трампа

Американские индексы упали 2 октября на информации о том, что президент США Дональд Трамп и его жена Мелания заразились коронавирусом.

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В частности, промышленный индекс Dow Jones к 09:30 по киевскому времени потерял 434 пункта (1,6%), опустившись до отметки 27 257 пунктов. Сейчас он оценивается чуть лучше – на уровне 27 816 пунктов. Индекс S&P 500, в который входят 500 самых крупных компаний в США, снижался на 51 пункт (1,51%), до отметки 3 317,75.

Индекс электронной биржи Nasdaq в районе восьми утра по Киеву опускался до 11 320 пунктов. Сейчас котировки плавно растут, но все равно находятся значительно ниже уровня последних дней.

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Старший аналитик рынка Азиатско-Тихоокеанского региона OANDA Джеффри Халли считает, что болезнь Трампа – потенциально сильный рыночный негатив. Она может привести к прекращению любых переговоров, например, о стимулировании экономики США из-за пандемии коронавируса.

"Нам нужно будет внимательно следить за развитием [ситуации] сегодня и в выходные. Рынки не любят неопределенность", – цитирует Халли агентство Bloomberg.

Напомним, Дональд и Мелания Трамп сделали тесты на коронавирус после того, как COVID-19 заболела советница президента США Хоуп Хикс. Как заверил лечащий врач, Трамп сможет выполнять президентские обязанности несмотря на заражение коронавирусом.

Ранее на Генассамблее ООН Трамп призвал мировое сообщество наказать Китай за распространение по миру коронавируса:

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