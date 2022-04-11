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Ламают систему: как украинцы обходят ограничения на вывоз валюты за границу

Андрей Гаценко Андрей Гаценко Ведущий редактор Деньги Сегодня
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11 апреля, 16:27
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Эксперты поясняют, почему граждане отказываются декларировать валюту на границе
Многие не хотят декларировать валюту на границе
Многие не хотят декларировать валюту на границе / Фото: Getty Images

Во время войны Украины против России продолжает действовать лимит на вывоз из страны наличной валюты без декларирования на сумму 10 тысяч евро на человека. Кроме того, НБУ установил лимиты на использование гривневых карт для снятия налички за рубежом, а также на переводы средств в криптовалюты и на электронные кошельки.

"Сегодня" узнали у экспертов, почему украинцы не хотят декларировать валюту на границе и какими схемами пользуются для вывода средств за рубеж.

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Черный нал

С начала войны украинцы массово выезжают в Европу и пытаются вывезти свои заначки. Чуть ли не каждый день таможня рапортует о том, что на границе задерживают граждан, которые пытаются вывезти наличную валюту на сумму более 10 тысяч евро на человека.

До войны общая сумма валюты на руках у населения оценивалась на уровне 50-100 млрд долларов. Но на большую часть этой суммы у граждан нет документов, которые подтверждали бы их доходы.

"У большинства украинцев нет законных оснований на денежные суммы, которыми они владеют. Подтвердить легальность вывозимых средств возможности нет, а если задекларировать сейчас деньги, то потом государство будет спрашивать откуда эти деньги у человека появились. В таких условиях просить отнестись по-человечески, войти в положение и выпускать людей без декларации – это буквально продолжать обманывать государство. Платить налоги с заработанных денег люди на хотели, и не хотят", – считает аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак.

По его словам, это демонстрирует уровень доверия к правящей элите, уровень готовности спонсировать войну в стране, так как все мы понимаем, что благодаря налогам войну можно будет поддерживать и помогать нашим защитникам противостоять агрессору.

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НБУ держит баланс

Согласно последним сообщениям, даже несмотря на войну и отток населения в Европу, золотовалютные резервы НБУ даже выросли более чем на полмиллиарда долларов. Произошло это за счет макрофинансовой помощи западных партнеров. Поэтому текущие ограничения эксперты называют разумными.

"В марте Нацбанк увеличил ежедневный лимит на снятие наличных в Украине со счетов в иностранной валюте с 30 тысяч гривен до 100 тысяч (в эквиваленте). В комментариях было пояснение, что такие объёмы не позволят вывести за границу существенные объёмы и регулятора считает это безопасным объёмом", – продолжает Максим Орыщак.

Лазейки остались

При этом эксперты не скрывают, что способы вывести средства за рубеж есть. Некоторые из них не совсем законны, а некоторые являются серыми схемами. Например, таможенники, могут закрывать глаза на некоторых беженцев.

"Откаты на таможне будут всегда и это их время, можно сказать. Коррупцию в стране так и не победили. Вывоз денег за границу проверяется тщательно как никогда. А если говорить о том, что лимиты установлены для возможности дополнительного заработка на откатах, то позаботиться о таможне могли сами же чиновники, так как продолжают с этого зарабатывать. Даже в период войны и подъема патриотичных настроений", – говорит Максим Орыщак.

При этом есть и другие способы вывода денег из страны, кроме как вывоз наличной валюты.

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"Деньги из страны можно вывести физически за взятку, криптовалютой, платежными системами типа Pay Pal, которые в период войны отменили комиссии на своей стороне. Способов немного, они классические и все рабочие. Некоторые люди находят контакты за границей чтобы обмениваться деньгами. Например, у вас есть деньги в Украине, и есть потребность вывести их, а кому-то наоборот нужно перевести деньги в Украину. Люди договариваются между собой, о том кто кому когда и куда завозит деньги в Украине и в Европе, и таким образом происходит "сделка", – резюмирует Максим Орыщак.

Ранее мы писали о том, с какими проблемами сталкиваются клиенты украинских банков. О том, как банки отменяют кредитные каникулы и что будет с долгами после войны, читайте здесь.

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