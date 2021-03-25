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Сто тысяч гривен к совершеннолетию – что такое экономический паспорт украинца

25 марта, 06:00

Александра Романюк Александра Романюк

От продажи к развитию – как именно поможет обогатиться проект президента, насколько реальна эта идея, какую выгоду получит государство

В Украине не передумали вводить "Экономический паспорт украинца". В видеообращении после заседания СНБО 19 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что скоро будет предложен механизм этого паспорта.

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Сайт "Сегодня" поинтересовался, чем это может быть интересно украинцам и что думают об этом эксперты.

Что такое "экономический паспорт"

Впервые об "экономическом паспорте украинца" украинцы услышали после избрания президентом Владимира Зеленского. Упоминание об этом "паспорте" есть в его предвыборной программе.

"Каждый ребенок будет иметь право накапливать на своем счету часть от реализации государством природных благ (недра, земли и т. д.). После достижения совершеннолетия ребенок получит эти накопления как собственный стартовый капитал", – говорится в этой программе.

Что же такое "экономический паспорт"? Это фактически банковский счет, на который перечисляются какие-то деньги от государства. Говоря об этом нововведении в Украине, разные спикеры обычно ссылались на опыт Арабских Эмиратов, где каждый гражданин получает на свой счет некую сумму от продажи нефти. Такую же практику президент планировал ввести и в Украине. С той разницей, что деньги за использование украинских недр предполагалось направлять исключительно на счета детей.

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В начале 2020 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект "Об экономическом паспорте украинца" авторства народного депутата Дмитрия Костюка из фракции "Слуга народа". В этом проекте фактически повторялась инициатива президента, и многие подумали, что это и есть воплощение программы. Однако тому законопроекту не был дан ход – он до сих пор находится "на ознакомлении" у парламентариев.

От стартового капитала – к оплате образования

Теперь президент снова упомянул об "экономическом паспорте". Сделал он это в контексте решения, принятого СНБО, – отобрать лицензии на использование украинских недр у 19 компаний, связанных со страной-агрессором, и провести аудит всех разрешений на пользование недрами, которые выдавались с 1991 года.

"Согласно Конституции, недра являются собственностью всего народа Украины. Времена, когда существовал список фамилий, которые считались украинским народом и могли владеть и пользоваться украинским недрами – эти времена закончились. В контексте этого хочу сообщить, что вскоре мы предложим механизм для воплощения в жизнь одного из моих предвыбороных обещаний. А именно – об "Экономическом паспорте украинца". По нему все дети, рожденные в Украине, до момента наступления 18 лет смогут получать средства от использования и добычи недр Украины, которые будут накапливаться на их персональном депозитном счете в банке. И после достижения ими совершеннолетия смогут быть потрачены ими на получение высшего образования в Украине", сказал Владимир Зеленский.

Получается, планы относительно паспорта немного изменились. В предвыборной программе шла речь о некоем "стартовом капитале" без упоминания о том, как он может быть потрачен. Теперь президент заговорил о деньгах для обучения, причем именно в Украине. В связи с этим возникают вопросы:

  • Останется ли бесплатным высшее образование?
  • Сможет ли воспользоваться деньгами человек, который не захочет получать высшее образование?
  • Какие суммы могут накопиться на счетах за 18 лет – к совершеннолетию юных украинцев?

Сколько могут получить украинцы

Сейчас рентная плата за пользование недрами собирается в государственный и местные бюджеты. В частности, в 2021 году запланировано собрать 40,6 млрд грн таких платежей. Если все эти деньги распределить между гражданами Украины, каждый мог бы получать по 1000 грн. в год. Если между детьми до 18 лет (а таких в Украине около 7,7 млн человек) – получилось бы по 5300 грн. в год. За 18 лет скопилась бы сумма примерно в 100 тыс. грн.

Однако есть большие сомнения в том, что абсолютно все деньги, получаемые от недр, государство может класть на счета юных украинцев. Сейчас эти деньги попадают в общий фонд бюджета и тратятся, в том числе, на зарплаты бюджетников, на социальные выплаты и т. д. То есть, можно сказать, что их и сейчас получают многие украинцы. Готов ли бюджет "похудеть" на 40 млрд?

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Возможно, на детские счета решат отправлять только часть этих сборов. Например, в упомянутом законопроекте предлагалось перечислять на "экономические паспорта украинцев" только 1% собранных средств. Это было бы около 500 грн в год, за 18 лет, может быть, собралось бы тысяч 10. С учетом возможной инфляции – совершенно смешной "капитал", которого вряд ли хватит на платное обучение.

Как еще один вариант – в государстве решат увеличить плату за пользование недрами. Сейчас в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов разрабатывается новый проект Кодекса о недрах, в котором предусмотрено увеличение суммы собранных средств. Однако об "экономических паспортах" в проекте кодекса не упоминается.

Эксперты говорят об инвестиции в развитие

Юрист юрфирмы "Ильяшев и Партнеры" Евгения Макаренко считает идею введения "экономического паспорта украинца" достаточно позитивной.

"Она базируется на положениях Конституции Украины, согласно которым земля, ее недра, атмосферный воздух, водные и другие природные ресурсы, находящиеся в пределах территории Украины, природные ресурсы ее континентального шельфа, исключительной (морской) экономической зоны являются объектами права собственности Украинского народа", – напоминает юрист.

Евгения Макаренко также обращает внимание, что в депутатском законопроекте получателям финансирования гарантируется свобода выбора распоряжаться полученными средствами. Но при этом речь идет о том, что средства на "экономические" счета будут получать только дети, которые родились после 1 января 2021 года.

Советник председателя правления "Кредитвест банка" Василий Невмержицкий отмечает, что суть проекта в том, чтобы перенаправить доходы от продажи ресурсов в развитие.

"Стратегически позиция властей заслуживает внимания и уважения. Речь, по сути, идет о том, чтобы перенаправить доходы от продажи ресурсов в развитие. И вполне логично, что точкой приложения выбрано образование детей. Это самая беспроигрышная и окупаемая инвестиция. Многие страны прежде использовали похожие подходы, накапливая средства от продажи природных ресурсов в фондах развития. Главная цель всех этих проектов – дать толчок развитию экономики высоких технологий. При этом направления могут быть разными. Кто-то инвестировал в образование, кто-то в создание аналогов нынешних парков высоких технологий, другие финансировали медицину или все направления сразу в рамках конкретных программ. Среди примеров можно выделить Чили и Норвегию", говорит Василий Невмержицкий.

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Невмержицкий затрудняется оценить идею с экономической точки зрения, пока неясны параметры. По его словам, сомнительно, что в условиях бюджетного дефицита власть пойдет на перенаправление всех 100% доходов по этой статье, а небольшие доли вряд ли помогут решить поставленную задачу. Если же будет введен дополнительный налог, привязанный к стоимости продаваемых ресурсов, это приведет к снижению конкурентоспособности украинских ресурсов на мировых рынках и росту цен внутри страны, предупреждает эксперт.

А вот у аналитика консалтинговой компании MOST Нели Онищенко возникают возражения.

"Сегодня значительная часть детей обучается в колледже или университете за бюджетные средства, и, если проблема просто в том, что другая часть не может оплатить стоимость обучения – то можно просто обучение сделать бесплатным или частично бесплатным. Средняя стоимость обучения на контракте составляет от 6 до 39 тыс. грн в год, то есть в среднем государство выделяет на одного студента за 4 года 90 тыс. грн. Кроме того, выплачиваются стипендии. С другой стороны, те дети, которые попадают на бюджет, уже имеют еще дополнительные 82 тыс. грн от государства. Если они могут использовать их на другие нужды, то это уже "несправедливое" отношение к тем, кто такой возможности не имеет", – считает Неля Онищенко.

Альтернативой может быть использование этих средств не для образования, а для открытия или поддержки собственного бизнеса, считает аналитик.

"Некоторые страны также предлагают доходы от использования недр или природных ископаемых распределять между детьми. Но стоит добавить, что такие программы практикуются в богатых странах со значительными запасами месторождений, небольшим количеством населения и высокими доходами от использования этих месторождений. Примерами являются ОАЭ и Кувейт. В то же время Украина в современных экономических реалиях не может просто "законсервировать" средства на 18 лет", – считает Неля Онищенко.

В ближайшей перспективе эти средства больше поддержат банковский сектор, ведь они смогут использоваться банками как оборотные, говорит эксперт.

А еще украинцам, возможно, предстоит получать "паспорта вакцинации". Что это такое и для кого будет важно – смотрите в сюжете:

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деньги накопления недра

Источник: Сегодня

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