Жители Конча-Заспы должны платить рыночную цену за электроэнергию, – Буймистер

Бытовые тарифы на электроэнергию должны быть приведены к рыночному уровню, а незащищенные слои населения – получать надлежащую помощь от государства

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщила народный депутат ("Слуга народа") Людмила Буймистер.

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"На самом деле, приведение тарифа к рыночному уровню – это то решение, которое уже давным-давно перезрело, и его нужно было принимать, скажу так, года 4 тому назад", – сообщила нардеп.

При этом она отметила, что правительству стоило начать процесс приведения тарифов к рыночному уровню с самых крупных бытовых потребителей, которые имеют финансовый ресурс для оплаты полного тарифа.

"Это те же виллы в Конча-Заспе, это мы с вами, и это те недобросовестные бизнесмены, которые маскируются под потребителей бытовых и недоплачивают за электроэнергию", - добавила нардеп.

Она также подчеркнула, что решение правительства об отмене льготных 100 кВт лишь от части решит проблемы финансового дефицита государственных энергокомпаний.

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Напомним, 28 декабря Кабмин впервые за 4 года принял решение о пересмотре тарифов на электроэнергию для населения.

Во исполнение обязательств перед МВФ, правительство отменило льготную цену 90 коп./кВт.час на первые 100 кВт.час месячного потребления, которые получали все слои население вне зависимости от уровня доходов.

С 1 января 2021 года остается действовать единая цена на весь объем месячного потребления 1,68 грн/кВт.час.

По оценкам экспертов, решение правительства приведет к повышению месячной платежки на 78 грн. В Минсоцполитики сообщили, что это решение никак не отразится на стабильности получения социальной помощи от государства теми, кто в ней нуждается.

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