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Зерно в Украине подорожало: какая цена пшеницы 30 ноября

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Руководитель проекта "Деньги" Сегодня
30 ноября, 15:12
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Несмотря на то, что пшеница второго и третего класса дорожает, подсолнечник снизился в цене
Рассказываем, сколько стоит зерно в Украине
Рассказываем, сколько стоит зерно в Украине

В Украине основные зерновые, масличные и зернобобовые культуры, во вторник, 30 ноября, снова выросли в цене.

Об этом свидетельствуют данные Tripoli.land.

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Какие культуры подорожали в Украине 30 ноября:

  • кукуруза – 7380 грн за тонну;
  • пшеница, 2-й класс – 9302 грн за тонну;
  • пшеница, 3-й класс – 9269 грн за тонну;
  • ячмень – 7340 грн за тонну;
  • рапс – 18 845 грн за тонну;
  • горох – 8664 грн за тонну.

В то же время подсолнечник снизился в цене – 19 527 грн за тонну, а стоимость сои за сутки никак не изменилась.

Экспорт зерна увеличился почти на 4 млн тонн

С начала 2021/22 МГ (1 июля) Украина экспортировала 25,261 млн. тонн зерновых и зернобобовых культур – это на 3,939 млн. тонн больше, чем в прошлом году.

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По состоянию на 29 ноября было экспортировано:

  • 14,523 млн. тонн пшеницы;
  • 4,942 млн. тонн ячменя;
  • 77,4 тыс. тонн ржи;
  • 5,503 млн тонн кукурузы.

Как мы писали ранее, урожайность зерновых культур в 2021 году выросла на 18% по сравнению с прошлым годом.

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