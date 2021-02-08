Земельный налог, который платит УЗ, необходимо ликвидировать, – эксперт

Налог на землю под железнодорожным полотном нужно отменить, эти средства должны быть направлены на обновление подвижного состава и инфраструктуры железной дороги. Об этом заявил директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк.

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"Этот налог не является естественным для "Укрзалізниці", поскольку и аналогичные виды транспорта не платят такие налоги. И такие налоги отсутствуют в Европе. Поэтому его, безусловно, нужно ликвидировать", – сказал Вовк.

По его словам, за счет высвобожденных от отмены денежных средств "Укрзалізниця" сможет осуществить капитальные инвестиции в обновление подвижного состава, ремонт железнодорожных путей, значительная часть которых находится в критическом состоянии, и инфраструктуры.

"Ресурс, который может высвободиться в результате уплаты этого налога, – это более 4 миллиардов гривен. Его нужно вкладывать в обновление подвижного состава "Укрзалізниці", а не тратить на цели бюджета, где очень часто просто теряется эффективность этих средств и вообще непонятно, на что они тратятся", - считает Вовк.

По мнению эксперта, отмена налога на землю под железнодорожным полотном позволит "Укрзалізниці" улучшить финансовое состояние и реализовать программу инвестиций, которая в прошлом году была провалена.

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Напомним, ранее экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что "Укрзалізниця" тратит миллиарды гривен на уплату земельного налога и не получает дотаций за льготные пассажирские перевозки, чего нет ни в одной западной стране, и подчеркнул необходимость изменить ситуацию. В самой "Укрзалізниці" отмечали, что за оплаченные 4,2 млрд грн земельного налога в 2019 году можно было бы купить 35 новых магистральных локомотивов

Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщал, что министерство инициирует отмену налога на землю под железнодорожным полотном. А на тот момент народный депутат Александр Скичко отмечал, что парламентский комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры поддерживает отмену.

В то же время экономический эксперт Борис Кушнирук отмечал, что "Укрзалізницю" необходимо освободить от уплаты налога на землю под железнодорожным полотном, чтобы компания могла направить эти средства на обновление значительно изношенного подвижного состава.

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