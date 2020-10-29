"Зеленые" инвесторы обвинили власть в агрессии против отрасли

Украинская власть перешла к преследованию и враждебной агрессии в адрес инвесторов в "зеленую" энергетику вместо того, чтобы выполнить взятые перед ними финансовые обязательства.

Об этом говорится в обращении отраслевых ассоциаций ВИЭ к премьер-министру Украины Дениса Шмыгаля в ответ на обвинения со стороны председателя ГНС в якобы уклонении от уплаты налогов компаниями, которые производят "зеленую" электроэнергию.

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"Вместо организованных действий правительства, направленных на стабилизацию ситуации и имплементацию положений Закона Украины №810-IX и Меморандума о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере возобновляемой энергетики в Украине , заключенного 10 июня 2020 года между органами государственной власти и отраслевыми ассоциациями, мы сталкиваемся с враждебными заявлениями высших должностных лиц в адрес нашего сектора", – отмечается в обращении.

Авторы обращения напомнили, что возобновляемая энергетика в 2019 году уплатила в государственный и местные бюджеты 19,77 млрд.грн налогов из которых: 6,17 млрд грн. налога на прибыль и 11,68 млрд грн. НДС. И отметила, что это значительно больше, чем налоги, уплаченные вместе ГП НАЭК "Энергоатом" и Чао "Укргидроэнерго", и в 3 раза больше за уплаченные тепловыми электростанциями.

Кроме того, обратили внимание, что инвестиции в большинство проектов "зеленой" энергетики окупятся только после 2025 года. Таким образом утверждение главы ГНС относительно того, что производители тока из ВИЭ уже полностью вернули свои инвестиции, не соответствует действительности.

"Большинство установленных мощностей по производству электрической энергии из ВИЭ в Украине было построено в период с 2018 по 2020 годы. Принимая во внимание то, что в среднем срок окупаемости проектов с ВИЭ составляет 5-7 лет, многие инвесторы вернут свои вложения лишь после 2025 года, а если учесть сокращение размера "зеленого" тарифа, то период окупаемости может значительно увеличиться", – отмечается в обращении.

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В ассоциациях ВИЭ расценивают заявления председателя ГНС как преследование инвесторов в развитие "зеленой" генерации и призвали руководителя правительства вмешаться в ситуацию.

"Считаем, что такие заявления и любые потенциальные действия против инвесторов и производителей электрической энергии из ВИЭ, как украинских, так и международных, следует трактовать как преследование отрасли, которая, к слову, входит в ТОП-3 сектора украинской экономики по показателю привлечения прямых иностранных инвестиций", – отмечается в обращении.

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Напомним, 1 августа вступил в силу Закон № 810-IX, принятый с целью реализации ключевых положений Меморандума о взаимопонимании между правительством и инвесторами в ВИЭ. Законом предусматривается, в частности, снижение "зеленых" тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ, введение полной ответственности за небалансы для производителей "чистой" электроэнергии с 2022 года (50% в 2021 году) и тому подобное. Также закон предусматривает обеспечение 100% выплат за произведенную зеленую электроэнергию, начиная с августа текущего года. Кроме того, закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ – в четвертом квартале этого года государство должно погасить 40% задолженности (около 9 млрд грн), а остальные 60% в 2021 году.

Ведущие ассоциации ВИЭ заявили, что правительство нарушает Меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними. Кроме того, они отметили, что большинство инвесторов в ВИЭ с ноября 2020 года ускорят подготовку к международный арбитраж против правительства Украины из-за давления банков, которые требуют своевременных расчетов за предоставленные кредиты.

Ранее депутаты фракции "Слуга народа" зарегистрировали в Верховной Раде законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" относительно поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников энергии" (№4151), которым предлагается выпустить ОВГЗ на 19,6 миллиардов для погашения в четвертом квартале 2020 года долга перед производителями "зеленой" энергетики.

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Такой вариант выбран для того, чтобы не повышать цену на электроэнергию для населения.

По информации партнера международной юридической фирмы Dentons Максима Сысоева, инвесторы в проекты "зеленой" энергетики готовятся к подаче групповых исков против Украины для защиты своих прав.

По данным из судебных реестров, уже более 50 небольших компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные денежные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 630 млн грн.

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