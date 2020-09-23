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Зеленский ждет к концу года "ощутимого и устойчивого" восстановления экономики

23 сентября, 14:09

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Президент уверен, что худшие времена коронакризиса уже позади

Несмотря на падение ВВП Украины на 11,4% во втором квартале 2020 года, уже к концу года экономику страны ждет "ощутимое и устойчивое" восстановление. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью словацкому изданию Hospodárske noviny, передает ОПУ.

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"Во втором квартале мы имели спад экономики – как и все другие страны. У нас было минус 11,4% ВВП. Это время наибольших карантинных ограничений. Но уже к концу года экономическое восстановление станет ощутимым и устойчивым. Уже второй месяц подряд фиксируем рост экспорта, что является очень хорошим признаком. Растут международные резервы нашего Национального банка", - сказал Зеленский.

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Он добавил, что Украина сосредоточились на помощи пострадавшим от пандемии. В частности, разработали программу дешевого кредитования для бизнеса, финансовой компенсации тем, кто потерял работу, а также активизировали помощь с поиском работы зарегистрированным в центрах занятости и другие программы.

Напомним, ранее в правительстве не исключали, что падение украинской экономики по итогам 2020 года может достичь 4-8%.

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экономика кризис ВВП Украина Владимир Зеленский восстановление

Источник: Сегодня

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