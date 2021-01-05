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Зеленский задекларировал еще почти 5 млн грн роялти: откуда пришли деньги

5 января, 16:31

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Глава государства решил не тянуть с внесением изменений в декларацию

Президент Владимир Зеленский задекларировал 4 589 832 грн роялти от ООО "Квартал 95" и ООО "Киностолица".

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Запись о существенном изменении в имущественном состоянии главы государства была выложена в Едином государственном реестре деклараций в понедельник, 4 января.

В ней указано, что Зеленский 30 декабря 2020 года получил две выплаты роялти от ООО "Квартал 95" на 1 048 000 грн и 3 306 832 грн. Еще в одном сообщении указано, что президент получил 235 тыс. грн роялти от ООО "Киностолица".

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В июле-2020 Зеленский указал в декларации продажу земельного участка и недвижимого имущества, на котором он заработал 13,5 млн грн.

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Напомним, в начале 2020 года Зеленский также сообщил о получении почти 4,88 млн гривен роялти от студии "Квартал 95". Любопытно, что в предыдущие годы Зеленский получал куда меньше: 5 тыс. грн в 2017-м и 4 тыс. – в 2018-м.

Еще одной из статей многотысячных доходов президента является сдача имущества в аренду.

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декларация Владимир Зеленский декларирование роялти НАПК

Источник: Сегодня

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