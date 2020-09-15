Зеленский сравнил инвесторов с жемчужинами и призвал Австрию вкладывать деньги в Украину

Заинтересованный австрийский бизнес должен все сам увидеть в Украине, говорит президент

Президент Владимир Зеленский на переговорах с федеральным президентом Александером ван дер Белленом призвал бизнесменов Австрии вкладывать деньги в Украину.

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Он рассказал, что Украина реализует немало интересных инфраструктурных проектов и напомнил о программе "Большая стройка", в рамках которой в этом году сооружается больше дорог, чем за последнее десятилетие.

"В инфраструктурных проектах нам нужны ваши высококвалифицированные специалисты. У нас есть проекты по тоннелестроению. Я знаю, что вы в этой области находитесь на очень высоком уровне. Искренне приглашаю реализовывать совместные с Украиной проекты у нас", – призвал Зеленский.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал о развитии железнодорожной отрасли, удачных проектах концессии, создании государственного авиаперевозчика и развитии дорожной отрасли.

"Для нас очень важна локализация проектов в Украине, поскольку это означает создание рабочих мест", – добавил он.

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Он также отметил, что в ИТ-индустрии предлагается привлекательный низкий процент налога – всего 5%. Зеленский пригласил собрать заинтересован австрийский бизнес и все продемонстрировать в Украине. Кроме того, он сообщил, что сейчас Украина обращает особое внимание на развитие туризма.

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Зеленский считает, что австрийский опыт и инвестиции были бы чрезвычайно полезными для создания горнолыжных курортов в нашей стране.

Он рассказал австрийской стороне о шагах украинской власти, направленных на улучшение условий ведения бизнеса и создание возможностей для привлечения иностранных инвестиций. Подробно Зеленский остановился на проекте "инвестиционных нянь", благодаря которому каждый иностранный инвестор, готовый вложить 30 млн долларов, получает выгодные условия уплаты НДС, государственные гарантии и отдельного менеджера.

"Мы относимся к каждому инвестору, как к жемчужине. Я сам часто встречаюсь, если возникают проблемы, и контролирую их решения", – подчеркнул президент.

Зеленский также сообщил, что в Верховную Раду уже внесен законопроект о внутреннем водном транспорте, который создаст дополнительные стимулы для привлечения инвесторов. Ведь принятие этого закона позволит активизировать перевозки на внутренних водных путях. Он напомнил, что этот вид перевозок является экологическим и очень развит в Австрии.

Видео: president.gov.ua

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Напомним, 21 июля 244 голосами Рада поддержала законопроект Зеленского №3760 об "инвестняне".

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