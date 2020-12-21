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Зеленский созвонился с президентом ЕБРР: говорили о деньгах на украинские дороги

21 декабря, 17:21

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Глава государства поблагодарил главу банка за соглашение по капитальному ремонту дорог

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новым президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо.

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Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Он поздравил собеседницу с избранием на должность президента ЕБРР и отметил, что важность сотрудничества с банком для Украины трудно переоценить – сегодня он является крупнейшим институциональным инвестором в нашей стране.

"Портфель проектов банка в этом году уже достиг 730 млн евро, а к концу года может достичь 900 млн. Мы очень рады, что особенно во времена мирового экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19, банк продолжает активно инвестировать в Украину и оказывать поддержку украинскому бизнесу", – отметил Зеленский.

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Он подчеркнул, что, несмотря на кризис, украинская банковская система работает стабильно, а бюджет выполняется.

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Ранее сообщалось, что Зеленский рассказал, что сегодня в Украине начинает работу миссия МВФ , и по ее результатам ожидается получение в начале 2021 года очередного транша в рамках программы stand-by.

Также сообщалось, что в конце июля-2020 Зеленский провел телефонный разговор с тогдашним и.о. президента ЕБРР Юргеном Ригтеринком и вице-президентом Аланом Пию и напомнил, что в 2019-м Украина получила от ЕБРР 1,1 млрд евро, а в этом году рассчитывает на наращивание сотрудничества.

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дороги кредиты ЕБРР Владимир Зеленский реформы дороги в Украине

Источник: Сегодня

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