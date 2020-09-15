Зеленский рассказал, как Украина борется с экономическими последствиями коронавируса

Украина пытается справиться с экономическим кризисом, вызванным пандемией коронавируса COVID-19, с помощью дешевых кредитов. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью австрийскому изданию Wiener Zeitung.
Он подтвердил, что многие люди в Украине потеряли работу и множество компаний обанкротились, также на многих предприятиях произошло сокращение заработной платы.
"Мы, конечно, не можем печатать долларовые купюры, это понятно. Но мы разрабатываем кредитные программы, чтобы помочь людям пережить кризис – предприятиям, фермерам и так далее. Раньше размер выплат по кредиту составлял от 20 до 25 процентов, теперь от 5 до 9 процентов. Люди уже взяли эти кредиты на сумму 6 миллиардов гривен (почти 180 миллионов евро)", – рассказал Зеленский.
Напомним, президент Владимир Зеленский дал задание Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства подготовить программу поддержки тех фермеров, у кого урожай пострадал от засухи. В частности, предусматривается расширение программы "Доступные кредиты 5-7-9%".
Мы также сообщали, что 14 сентября Зеленский подписал закон о ратификации меморандума и кредитного соглашения между Украиной и Евросоюзом о получении макрофинансовой помощи ЕС в сумме до 1,2 млрд евро, что позволит привлечь дополнительный кредитный ресурс Евросоюза, который будет направлен на поддержку макроэкономической стабильности, платежного баланса и реализации реформ в Украине.
О безработице в Украине из-за коронавируса смотрите в сюжете "Сегодня":
Все подробности в спецтеме Коронавирус
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк