Українська
$ 28
33,25
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Зеленский рассказал, как Украина борется с экономическими последствиями коронавируса

15 сентября, 03:57

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

По словам президента, государство выдает дешевые кредиты

Украина пытается справиться с экономическим кризисом, вызванным пандемией коронавируса COVID-19, с помощью дешевых кредитов. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью австрийскому изданию Wiener Zeitung.

Реклама

Он подтвердил, что многие люди в Украине потеряли работу и множество компаний обанкротились, также на многих предприятиях произошло сокращение заработной платы.

"Мы, конечно, не можем печатать долларовые купюры, это понятно. Но мы разрабатываем кредитные программы, чтобы помочь людям пережить кризис – предприятиям, фермерам и так далее. Раньше размер выплат по кредиту составлял от 20 до 25 процентов, теперь от 5 до 9 процентов. Люди уже взяли эти кредиты на сумму 6 миллиардов гривен (почти 180 миллионов евро)", – рассказал Зеленский.

Напомним, президент Владимир Зеленский дал задание Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства подготовить программу поддержки тех фермеров, у кого урожай пострадал от засухи. В частности, предусматривается расширение программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

В тренде
Народный синоптик прогнозирует небывалую засуху: сможет ли Украина избежать голода

Мы также сообщали, что 14 сентября Зеленский подписал закон о ратификации меморандума и кредитного соглашения между Украиной и Евросоюзом о получении макрофинансовой помощи ЕС в сумме до 1,2 млрд евро, что позволит привлечь дополнительный кредитный ресурс Евросоюза, который будет направлен на поддержку макроэкономической стабильности, платежного баланса и реализации реформ в Украине.

Реклама

О безработице в Украине из-за коронавируса смотрите в сюжете "Сегодня":

Коронавирус и карантин: в Украине господствует безработица?

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

кризис Владимир Зеленский экономический кризис коронавирус
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Минимальные пенсии должны вырасти до 2600 грн: кто их получит
Минимальные пенсии должны вырасти до 2600 грн: кто их получитЭкономика
Новый политический сезон: готовы ли нардепы к роспуску Рады и пойдет ли на это Зеленский
Новый политический сезон: готовы ли нардепы к роспуску Рады и пойдет ли на это ЗеленскийПолитика
Украина может остаться без урожая: народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует небывалую засуху
Украина может остаться без урожая: народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует небывалую засухуЭкономика
В Украине упали цены на картошку: чего ждать
В Украине упали цены на картошку: чего ждатьЭкономика
Рост пенсий в Украине: сколько будут платить по инвалидности
Рост пенсий в Украине: сколько будут платить по инвалидностиЭкономика
В Украине обваливаются цены на лук: аналитики назвали причины
В Украине обваливаются цены на лук: аналитики назвали причиныЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять