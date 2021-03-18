Зеленский потребовал от Шмыгаля остановить импорт тока из России

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал введение ограничений на импорт электроэнергии из России и Беларуси. Зеленский уже обратился с соответствующим поручением к премьер-министру Денису Шмыгалю.

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Об этом говорится в ответе президента на запрос народного депутата Михаила Бондаря. Копию документа нардеп обнародовал на своей странице в Facebook.

"Поддерживаю предложение по ограничению импорта электроэнергии из государств, не являющихся членами Энергетического Сообщества, и необходимость совершенствования законодательного регулирования такого ограничения. В связи с этим я обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой всесторонне рассмотреть вопрос и ввести комплекс действенных мер", - говорится в документе.

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Также Зеленский поручил Секретарю СНБО Алексею Данилову привлечь совет экспертов и вынести проекты решений об импорте электроэнергии из России и Беларуси на ближайшее заседание СНБО по энергетическим вопросам.

Напомним, Украина возобновила импорт российской электроэнергии с января 2021 года. За первые два месяца было импортировано более 600 млн кВт часов на сумму 900 млн грн. Поставки осуществляются как напрямую из России, так и в обход – через Беларусь. Основным импортером тока из Беларуси стала компания "Днепросталь-Энерго".

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Также 16 марта стало известно, что проект закона о запрете импорта электроэнергии из России и Беларуси передан на рассмотрение парламента.

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