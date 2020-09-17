Зеленский попросил не ждать "европейских пенсий" в Украине

Украинцам не следует рассчитывать на европейский уровень социального обеспечения, хотя повышение пенсий и других соцстандартов все равно планируется на 2021 год. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает "РБК-Украина". В частности, планируются доплаты пенсионерам, которые старше 75 лет, напомнил глава государства.

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"Стоит ли ожидать, что она (пенсия. – Ред.) сразу будет европейского уровня? Я думаю, что ожидать этого не надо. Но со следующего бюджетного года она будет увеличена и все равно, в любом случае, за несколько лет мы выйдем на нормальный человеческий уровень социалки", – сказал Зеленский, отметив, что пенсии повышают, "насколько это возможно".

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Он добавил, что в бюджете на 2021 год также закладывается повышение зарплат учителям, медикам и ученым.

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Напомним, после повышения с 1 сентября минимальной зарплаты до 5000 гривен многие украинские пенсионеры рассчитывали, что их пенсии тоже вырастут. Но тех, чьи выплаты стали больше, оказалось всего 1,6 млн, или 14% от общего количества пенсионеров.

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А о том, как в Украине можно самостоятельно накопить на старость, узнавайте из видеосюжета:

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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