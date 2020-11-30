Зеленский подтвердил обязательства по финансированию "Укрэнерго" для выплат зеленым инвесторам

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон (№4119), который предусмотрел возможность предоставить НЭК "Укрэнерго" государственные гарантии для привлечения кредитов и финансовой стабилизации на рынке электроэнергии, сообщает Цензор.НЕТ.

Реклама

Информация о подписании президентом была опубликована на сайте парламента 26 ноября. "Возвращен с подписью от президента", – отмечается в сообщении по этапу прохождения закона №4119.

Как сообщалось, в июне самые крупные ассоциации "зеленой" энергетики и Кабинет министров подписали меморандум о взаимопонимании, который стал основой принятого в июле Верховной Радой Закона №810-IX (вступил в силу 1 августа). Документ предусматривает уменьшение "зеленого" тарифа для СЭС на 15%, а для ВЭС – на 7,5% с августа 2020 года. Правительство обещало 100% выплату тарифа и погасить до конца 2021 сумму накопленного долга (22,4 млрд грн). 40% от этого государство обязано погасить до конца декабря 2020 года.

Закон предусматривает, что 20% производства "зеленой" электроэнергии в Украине должно быть оплачено из бюджета, а также долги могут быть погашены через кредитование НЭК "Укрэнерго" после предоставления госгарантий компании.

По состоянию на 26 ноября 2020 "Укрэнерго" задолжало "Гарантированному покупателю" 23,9 млрд грн для покрытия расходов по "зеленому" тарифу и 6,9 млрд грн для нужд населения в рамках механизма ПСО. В свою очередь "Гарантированный покупатель" задолжал производителям по "зеленому" тарифу 26,1 млрд грн.

В тренде Карта. Самые высокие и самые низкие зарплаты по областям Украины

Реклама

17 ноября Верховная Рада Украины поддержала законопроект №4119 "О внесении изменений в Государственный бюджет на 2019", в котором, в частности речь идет о предоставлении государственных гарантий компании "Укрэнерго" для возможности привлечения кредитов на улучшение финансового состояния компании. 26 ноября законопроект подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Ведущие ассоциации ВИЭ неоднократно обращались к премьер-министру Денису Шмыгалю с заявлениями, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии, не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними.

По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 1 млрд грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.

Представители посольств Канады, Норвегии и Литвы сообщили, что будут отговаривать инвесторов от вложений в Украину из-за созданного властями финансового кризиса в "зеленой" энергетике, а также давления на инвесторов. Инвесторы из этих стран уже готовятся к международным арбитражам.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама