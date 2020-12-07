Зеленский подписал законы о поддержке бизнеса в период карантина

Президент Владимир Зеленский подписал законы, которые он инициировал для поддержки граждан и бизнеса в период действия карантинных мероприятий по предотвращению распространения в Украине COVID-19.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Так, Закон "О социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов ведения хозяйства на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" № 1071-IX, предусматривает предоставление единовременной матпомощи в 8 тыс. грн наемным работникам, которые потеряли часть зарплаты вследствие карантина, и физическим лицам-предпринимателям, которые из-за карантина потеряли часть дохода.

ФОПы не смогут получить помощь, если:

они зарегистрированы менее чем за три месяца до вступления в силу данного закона;

если в 2020 году уплатили ЕСВ за себя менее чем за три месяца;

их вид деятельности не подпадает под карантин.

Кроме того, документ предусматривает предоставление единовременной материальной помощи компаниям для выплат наемным работникам, чтобы не сокращать их во время действия карантина.

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Также закон предусматривает единовременную компенсацию субъектам хозяйствования с целью возмещения расходов, понесенных на уплату единого взноса (ЕСВ) на общеобязательное государственное социальное страхование. Размер единовременной компенсации составит среднемесячную сумму ЕСВ по расчетам последних 10 месяцев.

Кроме того, закон предусматривает продление действия лицензий компаниям на продажу алкоголя в период карантина, а также в течение трех месяцев после его окончания. Документы разрешительного характера продлевают действие на период карантина и в течение трех месяцев после его окончания.

Продолжается и срок действия договоров аренды государственного и коммунального имущества, которые истекают в период карантина, и в течение одного месяца со дня его окончания. Не начисляется и не уплачивается плата за аренду государственного или коммунального имущества.

Также глава государства подписал Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины по социальной поддержке налогоплательщиков на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV- 2 "№ 1072-IX.

Документ предусматривает ряд налоговых стимулов для граждан, малого и среднего бизнеса на период возможного объявления карантина.

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Кроме того, президент подписал Закон "О внесении изменений в статью 28 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" № 1073-IX. Документ расширяет перечень направлений, по которым могут использоваться средства Фонда по борьбе с последствиями эпидемии коронавируса. В частности, этими средствами может финансироваться:

единовременная материальная помощь гражданам в случае усиления карантина;

материальная помощь бизнесу для сохранения рабочих мест;

одноразовая компенсация бизнесу для уплаты ЕСВ за наемных работников.

Напомним, 4 декабря Верховная Рада приняла законопроект № 4430 о налоговых послаблениях для бизнеса в период карантина. "За" в первом чтении проголосовали 305 народных депутатов, во втором чтении (в целом) – 302 нардепа. Также парламент принял решение о немедленном подписании документа спикером.

Также напомним, Верховная Рада также дала добро на карантинные выплаты бизнесу. Согласно законопроекту, на выплату 8000 гривен единовременного пособия могут претендовать более миллиона украинцев.

Видео: Сегодня

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