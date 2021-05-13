Зеленский подписал закон, позволяющий запретить импорт электроэнергии из Беларуси

Документ позволит НКРЭКУ аннулировать аукционы по доступу к межгосударственным сетям с севера и востока

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Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о сертификации оператора системы передачи" № 1396-ІХ.

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Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Принятие этого документа будет способствовать выполнению Киевом международных обязательств по имплементации Третьего энергопакета ЕС.

Закон обеспечит возможность сертификации оператора системы передачи (ОСП) электрической энергии по модели отделения ISO (Independent System Operator). Эта модель предусматривает, что такой оператор пользуется имуществом, которое обеспечивает целостность объединенной энергетической системы Украины, в то же время, это имущество остается в собственности государства.

Документ предусматривает полномочия национального регулятора НКРЭКУ прекратить импорт электроэнергии из России и Беларуси. Для этого нужно аннулировать все итоги аукционов по доступу к межгосударственным сетям для поставок из России и Беларуси, которые не являются членами Энергетического сообщества ЕС.

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Напомним, 15 апреля Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект 3364-1-д, который позволит НКРЭКУ ограничивать импорт электроэнергии из России и Беларуси, где она дешевле, чем в Украине.

Из-за демпинга россиян страдают украинские энергокомпании, где трудятся сотни тысяч человек, которые содержат семьи и платят налоги. Теперь у нас появилась возможность этому противостоять и появился шанс прекратить импорт российской электроэнергии, а деньги направить выплату шахтерам долгов по зарплатам и экологическую модернизация отрасли.

Также напомним, что Украина возобновила импорт электроэнергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года. За первые три месяца расходы на импорт превысили 900 млн грн. Основным импортером из Беларуси выступает компания "Днепросталь-Энерго".

Теперь мяч на поле НКРЭКУ. Закроют они импорт или ослушаются гаранта? Вот в чем интрига.