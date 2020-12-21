Зеленский подписал закон о господдержке культуры: кого он касается

Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс о государственной поддержке культуры, туризма и креативных индустрий № 962-IX, который Верховная Рада приняла 4 ноября.

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Об этом сообщает пресс служба главы украинского государства.

Закон вводит налоговые стимулы для поддержки деятельности в области креативных индустрий, культуры, туризма, спорта и других гуманитарных сферах.

От налога на прибыль предприятий и налога на доходы физлиц будет освобождена полученная плательщиками целевая помощь из бюджета или средств международной технической помощи для реализации проектов или программ в сфере креативных индустрий.

Снижена ставка налога на добавленную стоимость для операций по поставке услуг, связанных со сферами культуры и туризма, в тому числе услуг по показу спектаклей, культурных мероприятий, проведение экскурсий в музеях, зоопарках и заповедниках и их посещение.

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Пониженную ставку НДС также применят к услугам по распространению, демонстрации, публичному оповещению и публичному показу фильмов, адаптированных в украиноязычные версии для людей с нарушениями зрения и нарушением слуха.

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При этом до 2025 года освобождается от НДС предоставление услуг по демонстрации, распространению и показу национальных и иностранных фильмов, дублированных, озвученных на украинском языке на территории Украины, при условии, что такие национальные фильмы адаптированы в украиноязычные версии для людей с нарушением зрения и слуха.

Также до 2023 года будет применяться сниженная ставка налога на добавленную стоимость в размере 7% к операциям с предоставление услуг по временному размещения (Проживанию), предоставляемых гостиницами и аналогичными заведениями.

Напомним, в июне 2020 Совет принял закон о поддержке сферы культуры во время карантина. Депутаты поддержали во втором чтении законопроект №3377 о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно государственной поддержки сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса в связи с действием ограничительных карантинных мероприятий.

Причем поддержать данный закон Раду просил в своем письме сам президент Зеленский.

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