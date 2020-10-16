Зеленский объяснил, что блокирует соглашение о свободной торговле с Турцией

Киев и Анкара уже на финишной прямой переговоров, уверяет президент

Переговоры Турции и Украины о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) находятся на финишной прямой. Достижение договоренностей надолго затянулось из-за важности соглашения и большого количества нюансов.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью турецкому информационному агентству Demirören, передает пресс-служба главы государства.

"Переговоры о таких соглашениях могут быть простыми только с теми странами, чей рынок ничего не значит. Турция и Украина совершенно другое. Наш общий экономический потенциал – огромен. А значит, есть очень много нюансов, которые должны быть согласованы, и это требует времени", – сказал Зеленский.

Напомним, соглашении о ЗСТ между Украиной и Турцией было готово на 99% еще в 2019 году. Изначально Украина рассчитывала завершить процесс его подписания до конца 2016 года. В целом переговоры тянутся с перерывами с 2013 года.

При этом недавно стало известно, что Турция вводит новые пошлины на украинские конфеты и шоколад.

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