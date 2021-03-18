Зеленский назвал "Северный поток – 2" ловушкой для Европы

Президент Владимир Зеленский назвал ловушкой для Европы трубопровод "Северный поток – 2", по которому газ из России пойдет в Германию по дну Балтийского моря.

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Об этом украинский лидер заявил на совместном брифинге с президентом Литвы Гитанасом Науседой, посетившим Киев с официальным визитом.

"Мы не обошли стороной тему энергетики. Ценим, что Литва всеми возможными инструментами противодействует реализации "Северного потока – 2", который является ловушкой не только для Украины, но и для стран всей Европы", – сказал Зеленский.

Напомним, 18 марта президент Зеленский и Науседа по итогам переговоров подписали важную декларацию о европейской перспективе Украины.

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В феврале-2021 Зеленский и президент Польши Анджей Дуда в ходе телефонного разговора обсудили дальнейшее противодействие проекту "Северный поток – 2".

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А в сентябре-2020 на встрече с президентом Словацкой Республики Зузаной Чапутовой Зеленский заявил, что "Северный поток – 2" угрожает единству Европейского Союза.

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