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Заявление посла Германии по "Северному потоку – 2" и рост средней пенсии – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
3 сентября, 19:41
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Сайт "Сегодня" собрал все самые важные экономические новости пятницы, 3 сентября
Германия может поставить России ультиматум, а в Украине на 25% выросли выплаты пенсионерам/Фото: коллаж "Сегодня"
Германия может поставить России ультиматум, а в Украине на 25% выросли выплаты пенсионерам/Фото: коллаж "Сегодня"

В пятницу, 3 сентября, стало известно, что в Украине с 1 октября повысят штрафы за нарушение габаритно-весового контроля на дорогах, а ночью 4 сентября не будут работать сервисы ПриватБанка.

Выросла средняя пенсия

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В результате комплексной программы повышения пенсий средняя пенсия в Украине с начала 2020 года выросла почти на 25%, или 784 гривни, и по состоянию на 1 августа 2021 года составила 3 866,84 гривни.

Для поддержания доходов пенсионеров и обеспечения социальной справедливости предлагается обеспечить индексацию всех пенсий по общим правилам и повышение выплат людям, которые по возрасту или состоянию здоровья нуждаются в дополнительной социальной защите.

Штрафы за перегруженные фуры

В Украине с 1 октября увеличат штрафы за нарушение габаритно-весового контроля на дорогах. Таким образом хотят увеличить контроль за проездом большегрузных и крупногабаритных транспортных средств по дорогам общего пользования, тем самым увеличив сохранность и долговечность дорог.

Таким образом, с 1 октября повышается ответственность за нарушение габаритно-весового контроля: с 8,5 до 51 тысячи гривен. До 51 тысячи гривен также увеличится штраф за отказ прохождения габаритно-весового контроля.

ПриватБанк перестанет работать

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Ночью 4 сентября в Украине не будут работать сервисы государственного ПриватБанка. Нельзя будет осуществить транзакции и в онлайн-формате.

Что именно не будет работать:

  • банкоматы, терминалы и POS-терминалы;
  • транзакции по картам;
  • интернет-банкинг Приват24
  • сервис онлайн-верификации LiqPay.

Заявление посла Германии по "Северному потоку – 2"

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен надеется, что Россия не будет использовать газ как предмет шантажа после запуска "Северного потока – 2", поскольку заинтересована в его продажах. В то же время она признала, что "Северный поток – 2" стал "очень большой проблемой" для Украины.

По ее словам, в недавних американо-германских договоренностях прописаны пункты о том, как защитить Украину в этой ситуации. В первую очередь нужно продлить действие предыдущего соглашения "Нафтогаза" с "Газпромом" на транзит газа через Украину еще на 10 лет.

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