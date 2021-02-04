Завершено следствие по "Донецкоблгазу", где руководство украло 500 млн грн

Четыре года финдиректор ПАО и начальник УГГ выводили деньги из предприятия

Прокуратура завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению должностных лиц ПАО "Донецкоблгаз" в растрате более 500 млн грн средств предприятия.

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Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Установлено, что в 2017-2020 гг. заговорщики – финансовый директор ОАО "Донецкоблгаз" и бывший начальник Краматорского управления по газоснабжению и газификации – систематически противоправно переводили деньги со счетов "Донецкоблгаза" на банковские счета частных юридических лиц, чем причинили материальный ущерб на сумму более 500 млн грн (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

После ознакомления подозреваемых с материалами досудебного расследования обвинительный акт будет передан в суд для рассмотрения по существу.

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Кроме этого, продолжается досудебное расследование по аналогичному факту в отношении первого зама председателя правления "Донецкоблгаза", который находится в розыске. В рамках этого производства также проверяются обстоятельства включения незаконно перечисленных денежных средств ПАО в тарифы населения за потребленный природный газ.

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Сайт "Сегодня" писал, что в 2020 году от ПАО "Донецкоблгаз" к "Нафтогазу" перешли 404 549 потребителей.

Напомним, жители нескольких сел Киевской области жаловались на мошенников, которые вымогали у людей деньги за якобы проверку дымоходов, а тем, кто отказывался платить, грозились отрезать газ.

Все подробности в спецтеме Тарифы на газ

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