Зарплаты вырастут, но не для всех: чего ждать украинцам от работы в 2022 году

Тенденция гибридного графика для украинцев в 2022 году продолжится

В 2022 году работодатели продолжат переводить работников на дистанционную работу / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В 2022 году работодатели будут совершенствовать формат гибридного графика, что предполагает сочетание работы в офисе и дома.

Об этом рассказали эксперты 24 канала

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Именно такой домашне—офисный формат работы станет трендом в нынешнем году. Так считает вице-президент ИТ-Интегратор Надежда Омельченко. Она утверждает, что работодатели уже не смогут его не позволить, особенно после стольких карантинных ограничений.

Основные тренды на рынке труда в 2022 году:

переквалификация работников и повышение уровня цифровых навыков, а также способность к коллаборации . Условия для перечисленного должен создавать работодатель в рамках компании;

работников и цифровых навыков, а также способность к . Условия для перечисленного должен создавать работодатель в рамках компании; забота о здоровье работников. В статусе обязанностей работодателя программы заботы о людях будут становиться более востребованными;

работников. В статусе обязанностей работодателя программы заботы о людях будут становиться более востребованными; спрос на рабочие руки . Как отметила Елена Кирильевнина , руководитель отдела по работе с партнерами Jooble, пандемия дала четко понять, что многим бизнесам без них работать сложно, поэтому уже полтора года наблюдается повышенная потребность в представителях рабочих и линейных специальностей ;

. Как отметила , руководитель отдела по работе с партнерами Jooble, пандемия дала четко понять, что многим бизнесам без них работать сложно, поэтому уже полтора года наблюдается повышенная потребность в представителях ; повышение уровня заработной платы, если вы конечно соответствуете критериям работодателя;

если вы конечно соответствуете критериям работодателя; перетекание работников между отраслями;

работников между отраслями; наличие у работников софт-скиллз (так называемые "мягкие навыки"). Работодатели будут обращать внимание на умение взаимодействовать с людьми и умение работать в команде.

Как пояснила руководительница отдела по работе с партнерами Jooble, пандемия показала, что активно происходит перетекание рабочей силы из отраслей, наиболее страдающих из-за карантинных ограничений.

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"Люди либо ищут варианты дополнительной работы, либо вообще выбирают другую область работы или профессию, поэтому проходят профориентацию и меняют свою специализацию ради более стабильного заработка", — пояснила она.

Тренд на "белую" зарплату

Еще один тренд на рынке труда, который стоит выделить, так это то, что украинцы предпочитают официальное трудоустройство с "белой" зарплатой.

Для государства в основном это положительный момент. Ведь такое явление обеспечит определенный спад трудовых отношений в теневом сегменте экономики. Однако размер этой "белой" заработной платы есть и будет главным критерием при выборе работы для большинства категорий работников.

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Цифровизация

Тренд, к слову, не новый, однако своей популярности не теряет. Поэтому в 2022 году цифровизация рабочих процессов будет даже усиливаться.

Требования работодателей к уровню компьютерной грамотности кандидатов и их умений работать с разными программными продуктами будут расти и в дальнейшем.

100 тысяч помощи

В Украине с 1 января 2022 года началась новая программа по помощи безработным гражданам. Она предполагает выплату до 100 тыс. грн (97,5 тыс.) на открытие собственного дела.

Суть программы заключается в помощи малоимущим семьям путем выплаты средств на открытие собственного бизнеса.

Полученные по программе средства можно будет потратить на:

покупку оборудования для создания собственного бизнеса;

покупку материалов для бизнеса.

Часть денег придется вернуть через три года, а именно – уплаченные за три года налоги. Если же вы трудоустроите двух человек, направленных центром занятости, то можно не возвращать средства вообще.

По прогнозам экспертов "Сегодня", в первом квартале 2022 года "свободных рук" станет больше. Количество безработных от количества трудоспособных будет составлять от 9% до 10,5%.

Раньше мы писали, какая профессия станет наиболее востребованной в 2022 году , а также рассказывали, как в погоне за большими деньгами не сойти с ума.