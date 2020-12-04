Зарплаты украинцев выросли: кому повезло больше

В октябре зарплаты украинцев продолжили рост и впервые средний заработок превысил 12 тысяч грн, составив, по подсчетам Госслужбы статистики, 12 174 грн. При этом каждый пятый украинец получает официальную зарплату не больше 6000 грн. Чего ожидать в ноябре и декабре – выяснил сайт "Сегодня".

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Как изменились зарплаты

Как видно из данных Госслужбы статистики, по сравнению с сентябрем размер средней номинальной, то есть без учета инфляции, зарплаты увеличился на 1,5%, а по сравнению с октябрем 2019 г. – на 13,5%.

Реальная, с учетом инфляции, зарплата увеличилась к сентябрю 2020 года на 0,5%, к сентябрю 2019 года – на 10,6 %. То есть средний украинец теперь считается богаче, чем он был год назад, более чем на 10%. Это выше, чем в сентябре 2020 года, тогда прирост заработков месяц к месяцу был 9,7%.

Что по регионам

В разрезе регионов зарплаты выросли не везде – в четырех областях – Закарпатской, Луганской, Львовской и Харьковской они уменьшились – от 0,6% (Закарпатье) до 2,6% (Харьковская область).

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Темпы роста зарплат в октябре оказались ниже, чем в сентябре. Месяц назад заработки стали больше во всех областях, а максимальный рост составил 12,5% на Закарпатье. В октябре зарплаты там были меньше сентябрьских.

Самый большой рост зарплат в Киевской области – на 6,6% (на 804 грн). Меньше всего увеличились заработки в Одесской области – на 0,3% (на 28 грн). В остальных областях зарплаты выросли от 0,6% в Черновицкой области до 4,3% в Донецкой.

Более подробно – см. инфографику.

Традиционно самые высокие зарплаты в Киеве – 17 494 грн (+1,4%, или 241 грн по сравнению с сентябрем), самые низкие – на Волыни – 9861 грн (+1%, или 95 грн). Разница в заработках между ними увеличилась до 1,77 раза (месяц назад разрыв был 1,75 раза).

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Речь идет о заработках без вычета налогов. На руки средний работник получает на 19,5% меньше. В Киеве чистая средняя зарплата по итогам сентября составила 14 802 грн, в Волынской области – 7938 грн.

Что по отраслям

В октябре темп роста заработков по отраслям оказался ниже, чем в сентябре. В шести отраслях из 16-ти они уменьшились (в сентябре снижение было в четырех отраслях).

На транспорте и почте, в финансовой деятельности, а также в админуправлении негативный тренд сентября удалось переломить – зарплаты там пошли в рост. По итогам сентября и октября "плюс" оказался соответственно 0,2% (транспорт и почта), 4,2% (финансы) 1,2% (админуправление). А вот у чиновников заработки продолжили уменьшаться: в октябре они снизились на 1,4%, а за сентябрь-октябрь – на 2,2%, или на 474 грн – до 16 427 грн.

Кроме того, в октябре упали зарплаты в ряде отраслей, где в сентябре был рост. Больше всего пострадали учителя – их заработки стали меньше на 6,2% (на 592 грн), или до 9559 грн. На 1,9% снизились зарплаты у строителей, на 1,8% – в научной и технической деятельности. На 0,1% получили меньше аграрии и IT-шники.

Отдельно стоит упомянуть общепит и отельный бизнес – самую уязвимую отрасль в условиях карантина. За октябрь заработки там выросли на 6,1% (до 6960 грн). Но отрасль остается единственной, где зарплаты меньше, чем год назад – 99% от тех, которые были в октябре 2019 года. Это самые низкие заработки в стране. Очевидно, что причиной тому – продолжающийся карантин: люди намного меньше ходят в кафе и рестораны, меньше путешествуют.

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Самые небольшие зарплаты, помимо отельного бизнеса и общепита, в образовании (9559 грн, или -5,2%) и в сфере операций с недвижимостью (9388 грн, или +0,6%).

Самые высокие заработки по итогам октября оказались в банковском секторе 20 511 грн (+6,1%), потеснившем на второе место с первого по итогам сентября IT-сферу – 20 060 грн (-0,1%). На третьем месте – научная и техническая деятельность – 16 793 (-1,8%).

Эксперты: рост из-за трудовой миграции

Экономисты отмечают, что на октябрьский рост зарплат повлияла прежде всего необходимость для бизнеса поднимать зарплаты квалифицированным специалистам, дабы удержать их от трудовой миграции.

"Заробитчанство развивается, несмотря на карантин, – утверждает президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. – Идет точечная миграция, едут не на сбор клубники и яблок – выезжают квалифицированные специалисты: сварщики, водители, дальнобойщики, строители высокой квалификации. Поэтому бизнес "через не хочу" вынужден повышать зарплаты таким работникам. Их много, это сказалось в октябре на росте средней зарплаты. У остальных заработки не увеличились".

Пендзин отметил, что экономика Украины в октябре развивалась, поэтому и официальные зарплаты повышались. Были дополнительные выплаты медицинским работникам, которые тоже вошли в статистику. А вот частные предприниматели и структуры с числом работников до 10 человек в заработках потеряли. И тех, и других Госслужба статистики не учитывает, а их около 20% работающих. По словам Олега Пендзина, в своей массе это работники торговли и сферы сервиса, по которым карантин ударил сильнее всего.

Чего ожидать к концу года

Экономисты разошлись в прогнозах по поводу дальнейшего изменения зарплат.

"В ноябре жесткого карантина не было, экономическая деятельность активизировалась, поэтому официальные зарплаты окажутся выше октябрьских еще на 2-3%, – прогнозирует Охрименко. – Если в декабре власти введут локдаун, как обещают, с 23-24 декабря, это мало повлияет на декабрьские заработки. Будут и годовые премии, хотя меньше обычных. В декабре может быть прирост зарплат еще до 5% к ноябрю".

В цифрах средняя зарплата к концу года может увеличиться до 13 тыс. грн, или почти на 900 грн.

Олег Пендзин говорит, что зарплаты в ноябре окажутся не выше, чем в октябре.

"Были локдауны выходного дня, это сказалось на заработках, – аргументирует Пендзин. – В лучшем случае увидим и за ноябрь ту же среднюю зарплату, что и за октябрь".

Если в ближайшие дни власти введут локдаун, то в декабре средняя зарплата, по словам эксперта, возможно, даже уменьшится. Такое случится впервые за последние 20 лет. Может быть невыплата премий по итогам года, что тоже значительно снизит уровень средней зарплаты.

По словам экспертов, власти Украины сейчас стоят перед непростым выбором: эпидемия или экономика.

То, что заработки малого бизнеса из-за карантинных ограничений значительно упали, подтверждают и мирные протесты предпринимателей. Подробнее смотрите в сюжете.

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