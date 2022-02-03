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Зарплаты украинцев в 2022 году рекордно вырастут

Александр Панченко Александр Панченко Редактор Сегодня
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3 февраля, 06:18
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Где в Украине платят больше: рейтинг регионов
/ Фото: Сегодня

Заработки украинцев продолжают расти рекордными темпами, обгоняя рост цен – в этом уверена Госслужба статистики Украины, опубликовавшая свежие расчеты средних зарплат по стране. А вот у экономистов – другое мнение. Где истина, выяснили "Сегодня".

Читайте также: Что будет с зарплатами, ценами, курсом доллара и безработицей в I квартале 2022 года

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Как изменились зарплаты

Как видно из данных Госстатистики, средняя номинальная, то есть, без учета инфляции, зарплата по Украине в декабре 2021 г. составила 17 453 грн. Это больше в сравнении с ноябрьской зарплатой на 3171 грн, или на 22% и больше, чем в декабре 2020 года, на 3274 грн, или на 23%. Очевидно, что такой большой средний рост заработков за месяц можно объяснить выплатой работникам премий и бонусов по итогам года. В январе 2022 года зарплаты окажутся на уровне ноября 2021 года, а то и ниже.

Более показательна средняя по году зарплата, то есть за январь-декабрь 2021 года, которая равна 14 017 грн. К январю-декабрю 2020 года прирост составил 20,9% или 2426 грн.

Реальная, с учетом инфляции, зарплата увеличилась, по подсчетам Госстатистики, на 11,9%. То есть, средний украинец теперь считается богаче, чем он был год назад, почти на 12% или на 2900 гривен.

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Что по регионам

В разрезе регионов зарплаты выросли везде – от Киева, где они традиционно самые высокие – 26 759 грн (+22,7% или на 4947 грн по сравнению с декабрем 2020 года), до Кировоградской области, где они самые низкие – 13 331 грн (+17% или на 1939 грн). То есть, в столице платят работникам вдвое больше, чем в самом низкооплачиваемом регионе.

Уточним: речь идет о заработках без вычета налогов. На руки работник получает на 19,5% меньше. В Киеве чистая средняя зарплата по итогам декабря 2021 года – 21 541 грн, в Кировоградской области – 10 731 грн.

Самое большой годовой рост зарплат в процентах в Винницкой области – на 26,3%, меньше всего увеличились заработки в Киевской области – на 15,7%. В остальных областях зарплаты выросли от 16,8% в Донецкой области до 26,1% в Николаевской. Какие зарплаты в каждом регионе – см. инфографику.

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Что по отраслям

В сравнении с декабрем 2020 года, заработки выросли за год во всех отраслях. Это примечательно, так как в 2020 году в одной из отраслей – это общепит и отельный бизнес – зарплаты за год уменьшились из-за карантинных ограничений. Здесь официальные зарплаты самые низкие – 9710 грн, но в процентах они увеличились сразу на 42%.

Небольшие официальные зарплаты, помимо отельного бизнеса и общепита, в строительстве – 12 957 грн (+12%) и в сфере административного и вспомогательного обслуживания (аутсорсинг в сфере логистики, бухгалтерии, снабжения и т. д.) – 13 406 грн (+14,8%). Вечные аутсайтеры – образование и здравоохранениие – оказались по итогам года в чуть лучшем положении: среднему преподавателю платят 14 931 грн (+28,4%) среднему медику – 14 833 грн (+15,6%).

Наибольший за год прирост зарплат в агросекторе – на 48% или почти в 1,5 раза, до 16 042 грн.

Самые высокие заработки по итогам года в банковской сфере – 31 271 (+36,9%), в IT-сфере – 29 963 грн (+32,5%) и у работников госслужбы и обороны – 26 924 грн (+18,9%).

Почему работникам стали платить больше

Эксперты назвали две главные причины роста зарплат.

Первая причина – усиливающаяся трудовая миграция.

"Все больше украинцев уезжают на заработки, люди без квалификации зарабатывают в Польше 600 евро в месяц, а специалисты: станочники, водители – 1000-1200 евро. Поэтому украинский бизнес вынужден точечно поднимать заработки квалифицированным специалистам, без которых производство просто перестанет работать", – говорит президент Украналитцентра Александр Охрименко.

Вторая причина – рост на 20% минимальных зарплат с 1 января 2021 года (до 6000 грн) и еще на 8% (до 6500 грн) с 1 декабря того же года.

"Это пропорционально увеличило оклады в тарифной сетке по всей бюджетной сфере. Выросли и надбавки – за стаж, профессионализм и т. д.", – разъяснил член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Какие заработки считает статистика

Эксперты напомнили: данные Госстата по зарплате не учитывают свыше половины работников в Украине. По официальным данным, штатных сотрудников 7,02 млн человек из 16 млн занятых. Еще 2 млн – частные предприниматели, которых статистика не учитывает, так как они имеют не зарплату, а доход. Также не учтены из-за технической сложности, заработки в структурах, где заняты менее 10 работников. Наконец, более 3 млн – трудовые мигранты, а 3 млн чел., по данным Госстатистики, работают в Украине, но неофициально.

Как разъяснил вице-президент по вопросам экономической политики в Украинском союзе промышленников и предпринимателей Виктор Скаршевский, помимо неполноты статистического охвата, в методике Госстатистики не учитываются самозанятые, у которых заработки могут быть существенно ниже, особенно в сельской местности, чем у наемных работников.

"Также публикуется валовая зарплата, а если вычесть налоги (НДФЛ и военный сбор), то фактическая среднегодовая зарплата составит не 14 тыс. грн, а 11,3 тыс. грн (минус 19,5%), – говорит Виктор Скаршевский. – Но главная проблема – статистика указывает среднюю зарплату, а не медианную, которая, как показывает практика других стран, на 10-15% ниже средней. Таким образом, без налогов и при правильной методологии, среднестатистическая зарплата на 30% меньше, чем опубликованная".

Напомним: при медианной зарплате половина работников получают больше, чем медианная зарплата, половина – меньше.

Правда ли, что в Киеве зарабатывают в среднем 1000 долларов

Эксперты называют эту цифру близкой к реальности.

Олег Пендзин объясняет, что в Киеве ситуация с оплатой труда заметно отличается от средней по стране. Здесь сосредоточены органы центральной власти, главные офисы крупных национальных и международных компаний, банков, много специалистов IT-сферы.

"Средняя зарплата столичных "белых воротничков" и чиновников заметно больше 26 тыс. грн, – анализирует Олег Пендзин. – Примерно столько получает главный специалист центрального органа исполнительной власти, а у топ-менеджеров она в разы выше.

Такие же высокие заработки в центральных аппаратах госмонополий – "Укрзализныци", "Укрпочты" и так далее. Все они находятся в Киеве. Там же расположены главные офисы крупнейших коммерческих предприятий".

Но хорошо зарабатывают не только чиновники: в успешно работающих структурах по продажам, поставкам товаров, логистике и так далее, официальные заработки в 1000 долларов в месяц в Киеве не редкость.

С ним согласен и Александр Охрименко.

"Число высокооплачиваемых людей в столице – несколько сотен тысяч, при общей численности официально работающих, оценочно, до 700 тыс. человек, – анализирует Александр Охрименко. – Поэтому данные Госстата, подчеркну: по официально работающим, с высокой вероятностью достоверны, в Киеве очень много людей с большими зарплатами.

Но примерно столько же жителей столицы получают в 1,5-2 раза меньше, чем 26 тыс. грн. Прежде всего это бюджетники – врачи, учителя, работники культуры".

Что будет с зарплатами в 2022 году

И власти, и эксперты обещают дальнейший рост зарплат.

По официальным прогнозам, средняя зарплата за январь-декабрь 2022 года должна вырасти до 15 258 грн (+9%).

Александр Охрименко говорит, что прирост может быть вдвое больше, чем 9%, но придется на вторую половину года. А вот в I квартале заработки почти не увеличатся.

Виктор Скаршевский, наоборот, ожидает дальнейшего роста зарплат в I квартале – в марте, по нынешней методике Госстата, можем увидеть среднюю зарплату более 15 тыс. грн.

Олег Пендзин связал повышение зарплат с инфляцией: чем больше рост цен, тем больше и заработки.

Инфляцию в 2022 году эксперт оценивает в 12% (в 2021 году было 10%). Поэтому рост номинальных заработков может быть таким же, как и год назад – более 20%.

Но это не значит, что зарплаты вырастут у всех одинаково – тот, кто мало что умеет делать, и дальше будет немного зарабатывать.

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