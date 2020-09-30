Что кроме минималки: как вырастут зарплаты украинцев

Зарплаты украинцев осенью покажут рост после падения в конце лета. Такой прогноз дают экономические и финансовые эксперты. Пока что данные Госслужбы статистики показывают, что в последний летний месяц заработки упали на 358 грн – до 11446 грн. Интересно, что такой же средняя зарплата была в марте этого года, когда объявили карантин.

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А вот долги по зарплатам в августе увеличились.

Чего ожидать дальше – выяснил сайт "Сегодня".

Мы отвечаем на три главных вопроса:

Почему в августе снизились заработки; Почему и в каких отраслях они все же выросли; Что будет с зарплатами за сентябрь

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Как изменились зарплаты

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Госслужба статистики показала, что номинальная зарплата без учета инфляции по Украине в августе оказалась меньше не только в сравнении с июльской зарплатой, но и с июньской – тогда заработки были соответственно 11804 грн и 11579 грн.

Реальная, то есть с учетом инфляции, зарплата уменьшилась к июлю 2020 года на 2,8%. Но в зависимости от регионов и сфер занятости, зарплаты увеличились по-разному. А в некоторых отраслях они по-прежнему меньше, чем год назад.

Что по регионам

В разрезе регионов зарплаты упали везде – от Киева, где они традиционно самые высокие – 16795 грн (-1,5% или 258 грн по сравнению с июлем), до Черновицкой области, где они самые низкие – 8996 грн (-3,5% или 326 грн).

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Средние заработки в столице, впервые в истории Украины превысившие в июле 17 тыс. грн, снова опустились ниже этой суммы. Буковина стала единственной областью, где средняя зарплата меньше 9 тыс. грн. (Речь идет о заработках без вычета налогов. На руки средний работник получает на 19,5% меньше).

Самое большое снижение зарплат в Луганской области – на 5,7% (на 595 грн).

Меньше всего снизились заработки в Черниговской области – на 0,3% (на 24 грн).

В остальных областях заработки упали от 1,4% в Киевской области до 5,1% (Черкасская обл.). Более подробно – см. инфографику.

Что по отраслям

В сравнении с июлем, заработки в августе упали во всех отраслях, кроме общепита и отельного бизнеса (+7%), транспорта и почты (4,1% или 12484 грн), админуправления (+1,6%), строительства (+0,6%), IT (+0,2%). Но общепит и отельный бизнес остаются единственной сферой, где зарплаты по-прежнему самые низкие в стране. Очевидно, что причиной тому – продолжающийся карантин: люди намного меньше ходят в кафе и рестораны, меньше путешествуют.

Самые низкие зарплаты, помимо отельного бизнеса и общепита, также в здравоохранении (8490 грн, или минус 0,8%) и образовании (8218 грн, или минус 11,9%).

Самые высокие заработки по итогам августа оказались в IT-сфере – 19827 грн (+0,2%), потеснившей с первого места на второе банковский сектор – 19700 грн (-3,2%). Далее идет сфера госуправления и обороны – 16802 (-4,7%).

Почему идет падение в конце лета

Экономисты отмечают, что в августе зарплаты регулярно снижаются, так как традиционно это месяц массовых отпусков, причем не всегда оплачиваемых. Частный бизнес нередко, в нарушение КЗоТ и закона "Об отпусках", не предоставляет своим работникам 24 дня оплачиваемого отпуска.

"Люди уходят в отпуск за свой счет, это сказывается на объеме фонда зарплат, и в итоге средние заработки в августе арифметически снижаются, – разъяснил член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. – Но в этом году главная причина того, что зарплаты в августе уменьшились – экономика продолжает падать, объем валового внутреннего продукта уменьшается, откуда взяться росту доходов населения?".

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Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко разъяснил причины роста зарплат в августе в отдельных отраслях. Так, по его словам, повышение заработков в общепите и отельном бизнесе сразу на 7% получилось из-за низкой базы сравнения, так здесь зарплаты упали больше всего.

"Сработал также сезонный фактор, особенно в южных регионах – это наплыв отдыхающих, которые питались в кафе и ресторанах, из-за чего их персонал смог заработать, – анализирует Охрименко. – Тот же фактор вызвал повышение заработков на транспорте. Зарплаты в строительстве пошли в августе в рост прежде всего из-за правительственной программы "Большая стройка", это в основном капитальный и текущий ремонт дорог. А вот в IT-сфере зарплаты увеличились в пределах статистической погрешности".

Чего ожидать дальше

Эксперты прогнозируют, что в сентябре заработки увеличатся из-за того, что с 1 сентября повышена минимальная зарплата с 4723 до 5000 грн. Это вызовет прежде всего повышение должностных окладов в госсекторе. Но заработки в этом году будут расти намного меньшими темпами, чем год назад, ожидают и Олег Пендзин, и Александр Охрименко.

Оба эксперта согласны, что исчезло влияние так называемого "фактора конкуренции", проявившегося в 2018-2019 годах. Тогда работодатели были вынуждены за счет своих доходов значительно повышать зарплаты квалифицированным работникам, дабы удержать их от трудовой миграции в Европу.

"Тем не менее, из-за повышения минимальной зарплаты, с 1 сентября, можно в этом месяце ожидать скачка выше 12 тыс. грн в среднем по стране", – прогнозирует Олег Пендзин.

То есть, в сентябре может быть рост более чем на 550 грн.

С ним согласен и Александр Охрименко.

"В сентябре вырастут зарплаты в тех отраслях, где они зависят от сезонного фактора, прежде всего это агросектор, – анализирует Охрименко. – В нем заняты порядка трех миллионов работников, а в сезон уборки урожая им платят хорошо, зарплата комбайнеров, механизаторов достигает 25-30 тыс. грн. Это тоже скажется на средних зарплатах".

Эксперт ожидает повышения средних зарплат в пределах 3-4% по сравнению с августом. Расчет показывает: заработки в этом случае сравняются с июльскими или чуть превысят их, составив 11800-11900 грн.

У кого и насколько выросли в сентябре зарплаты из-за увеличениия зарплатного минимума, смотрите в сюжете.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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