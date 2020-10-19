Зарплаты учителям повысят в два этапа: когда и на сколько

Уже в январе педагоги получат первую прибавку

Уровень заработных плат учителей в 2021 году повысят в два этапа. Такие изменения предусмотрены в проекте госбюджета на следующий год.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования.

В ведомстве отмечают, что повышения произойдут в январе и июле следующего года. В итоге выплаты учителям будут на 30% выше, чем в сентябре 2020-го.

Так, в январе должностной оклад молодого учителя без категории и стажа работы достигнет 4 тыс. 859 грн, в июле – 5 тыс. 265 грн.

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Тарифная ставка для педагога I категории в январе увеличится до 6 тыс. 061 грн, в июле – до 6 тыс. 567 грн.

У учителя высшей категории должностной оклад вырастет до 6 тыс. 461 грн в январе, и 7 тыс. 001 грн – в июле.

Как сообщалось ранее, расходы на безопасность и оборону, заложенные в бюджете на 2021 год, вырастут до 267,1 млрд грн.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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