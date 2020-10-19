Українська
$ 28,36
33,3
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Зарплаты учителям повысят в два этапа: когда и на сколько

19 октября, 16:31

Виталий Семченко Виталий Семченко

Уже в январе педагоги получат первую прибавку

Уровень заработных плат учителей в 2021 году повысят в два этапа. Такие изменения предусмотрены в проекте госбюджета на следующий год.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования.

В ведомстве отмечают, что повышения произойдут в январе и июле следующего года. В итоге выплаты учителям будут на 30% выше, чем в сентябре 2020-го.

Так, в январе должностной оклад молодого учителя без категории и стажа работы достигнет 4 тыс. 859 грн, в июле – 5 тыс. 265 грн.

В тренде
В Украине подорожали доллар и евро: официальный курс
Реклама

Тарифная ставка для педагога I категории в январе увеличится до 6 тыс. 061 грн, в июле – до 6 тыс. 567 грн.

У учителя высшей категории должностной оклад вырастет до 6 тыс. 461 грн в январе, и 7 тыс. 001 грн – в июле.

Как сообщалось ранее, расходы на безопасность и оборону, заложенные в бюджете на 2021 год, вырастут до 267,1 млрд грн.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

госбюджет зарплаты учителя минобразования
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Продавать или покупать валюту? Объясняем, что будет с курсом доллара перед выборами
Продавать или покупать валюту? Объясняем, что будет с курсом доллара перед выборамиФинансы
Украина отстает от мира: минимальная зарплата слабо соотносится со средней
Украина отстает от мира: минимальная зарплата слабо соотносится со среднейЭкономика
У Зеленского рассказали, зачем Донбассу нужна свободная экономическая зона
У Зеленского рассказали, зачем Донбассу нужна свободная экономическая зонаЭкономика
"Пружина сжимается": чего ждать на рынке горючегоЭкономика
Отопительный сезон под угрозой:
Отопительный сезон под угрозой: "Нафтогаз" назвал самые проблемные городаЭкономика
В Украине пустили с молотка птицефабрику почти за миллиард гривен
В Украине пустили с молотка птицефабрику почти за миллиард гривенЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять