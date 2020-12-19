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Зарплаты шахтерам выплатят до конца года – Шмыгаль

19 декабря, 02:07

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Оплата ожидается 21 декабря

С понедельника, 21 декабря, правительство начнет погашать задолженность по выплате зарплат шахтерам.

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Об этом в эфире "Свобода слова Савика Шустера" заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Сегодня шахтерам пошли оплаты за октябрь и ноябрь. В понедельник будет оплата труда за декабрь для всех шахтеров", – сказал Шмыгаль.

По его словам, правительство намерено завершить 2020 год с выполнением всех финансовых обязательств, которые были запланированы госбюджетом на 2020 год. В том числе и выплат зарплат.

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Сайт "Сегодня" сообщал, что на выплату зарплат работникам государственных шахт направят 1,4 млрд гривен. Это стало возможным после того, как Верховная Рада внесла изменения в госбюджет-2020.

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К слову, Украина находится на пороге угольной реформы. При этом власти уверяют, что ни одна шахта не может быть закрыта, пока горняки не получат новую работу с достойной оплатой труда.

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шахтеры Денис Шмыгаль
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